Bernt Hulsker dømt for hatefulle ytringer

Bernt Hulsker er dømt til 18 dagers betinget fengsel for hatefylle ytringer. Den tidligere fotballproffen nektet straffskyld for ytringene.

Bernt Hulsker under Fotballfesten 2019.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

I dommen fra Oslo tingrett heter det også at Hulsker er dømt til å betale 15.000 kroner i bot, samt 5000 kroner i sakskostnader til det offentlige.

De 18 dagene i fengsel idømmes med en prøvetid på to år. Aktor hadde bedt om 24 dager betinget fengsel.

45 år gamle Hulsker er funnet skyldig i begge tiltalepunktene. Han var tiltalt for hatefulle ytringer og hensynsløs atferd mot dørvakten Jwan Rasho under et koronautsatt VGTV-julebord på karaokebaren Syng mer i Oslo 10. mars i år. I tingretten innrømmet Hulsker å ha kalt Rasho for «jævla neger».

Hulsker er også tiltalt for å ha sagt «Hvordan kan du be en hvit mann om å gå ut» da han ble bedt om å forlate karaokebaren. Da tiltalen ble lest opp, erkjente den tidligere fotballspilleren og TV-profilen straffskyld for hensynsløs atferd, men altså ikke for hatefulle ytringer.