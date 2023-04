Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun innstilt til Aps sentralstyre: – Gleder meg

Stavangers ordfører Kari Nessa Nordtun er innstilt av valgkomiteen til å få en plass i Aps sentralstyre.

Ordfører i Stavanger og leder av Arbeiderpartiets energiutvalg, Kari Nessa Nordtun, skal inn i Aps sentralstyre, ifølge flere medier.

Kari Nessa Nordtun er glad for å bli innstilt.

– Det er veldig kjekt at en enstemmig valgkomite har innstilt på mitt kandidatur. Jeg er takknemlig for å få lov å jobbe for de politiske løsningene jeg mener er viktige, og fronte dem inn i Arbeiderpartiet. Jeg er også glad for at Stavanger-regionen og Rogaland får en plass rundt bordet i sentralstyret. Jeg er veldig klar for den oppgaven og gleder meg, dersom landsmøtet velger meg, sier Nordtun, som vil ha dette vervet i tillegg til ordførervervet hvis hun blir valgt.

– Det viktigste for meg blir å være en god ordfører i Stavanger i flere år til, om velgerne gir meg tillit i høstens valg, legger hun til.

Kari Nessa Nordtun (t.v.), Jan Christian Vestre og Hadia Tajik under årets Solamøte.

Hadia Tajik: – Glad Rogaland er representert

– Jeg støtter Jan Christian og Tonje som nye nestledere. Med sine perspektiver, kunnskap og engasjement kommer de til å gjøre en super jobb for Arbeiderpartiet, sier Hadia Tajik til Aftenbladet.

– Jeg er også glad for at Rogaland er representert i Sentralstyret med vår dyktige Stavanger-ordfører, Kari. Hun har min fulle støtte i arbeidet videre.

Tajik sier hennes politiske engasjement alltid har vært uavhengig av hvilket verv hun har.

– Jeg kommer til å være like hardtarbeidende for partiet og de politiske visjonene jeg tror på, selv om det ikke ble meg denne gangen, og jeg fortsetter arbeidet på Stortinget for Rogaland med like stor kraft, sier hun.

– Gladsak for Rogaland og Ap

Frode Fjeldsbø, leder av Rogaland Ap, har sittet i valgkomiteen.

– Det har vært viktig for meg og hele partiet å komme til en felles enstemmig innstilling. Konklusjonen for Rogaland sin del er at Kari Nessa Nordtun innstilles til sentralstyret. Dette er en fabelaktig gladsak for Rogaland og Arbeiderpartiet. Vi får inn en av landets mest markante ordførere. Hun har satt seg i stor respekt. Det er en kjempenyhet for Stavanger, sier Fjeldsbø.

– Hva tenker du om at Hadia Tajik ikke ble innstilt?

– Rogaland Ap ga tydelig uttrykk for at Hadia er en kjempegod nestleder-kandidat før valkomiteen begynte sitt arbeid. Det har vi ikke nådd fram med. Rogaland prøvde å få det til, men lykkes ikke. Dette er ikke en tid for å dvele med mulige skuffelser. Nå er det tid for å se framover sammen. Vi har innstilt et strålende landsstyre, sier Fjeldsbø.

Tidligere i dag ble det meldt at Hadia Tajik ikke kommer inn fra Rogaland. Dermed tar altså Nordtun hennes plass, sier kilder til både Dagbladet og VG.

– Lang og krevende prosess

– Det har vært en lang og krevende prosess for valgkomiteen. Jeg er glad for at innstillingen er enstemmig. Sentralstyret har også representanter fra hele landet, og minoriteter er også ivaretatt, sier leder Peggy Hessen Følsvik.

– Det har vært et mål for oss å speile landet på en god måte, og at vi innstiller på et sentralstyre som både bidrar til fornyelse og lokal representasjon. I tillegg til geografisk representasjon, vil denne innstillingen styrke minoritetsperspektivet i sentralstyret. Det har vært viktig for partiorganisasjonen, sier Peggy Hessen Følsvik, valgkomitéens leder.

– Ser du noen svakheter med at det er kun østlendinger i Aps toppledelse?

– Vi vil ha de beste folkene, og vi har prøvd å ivareta geografien på best mulig måte i sentralstyret øvrig, sier Hessen Følsvik.

Innstillingen:

Jonas Gahr Støre (leder)

Kjersti Stenseng (partisekretær)

Tonje Brenna og Jan Christian Vestre (nestledere)

Sentralstyremedlemmer:

Cecilie Terese Myrseth, Troms

Marte Mjøs Persen, Vestland

Ingvild Kjerkol, Trøndelag

Terje Aasland, Vestfold og Telemark

Bjørnar Skjæran, Nordland

Ahmed Lindov, Agder (Ny)

Kari Nessa Nordtun, Rogaland (Ny)

Anette Trettebergstuen (leder av kvinnenettverket)

Peggy Hessen Følsvik (LO)

Mette Nord (Fagforbundet)

Jørn Eggum (Fellesforbundet)

Tore O. Sandvik, Trøndelag

Per Vidar Kjølmoen, Møre og Romsdal

Masud Gharahkhani, Buskerud (Ny)

Kristina Hansen, Finnmark (Ny)

Sindre Martinsen-Evje, Østfold (Ny)

Raymond Johansen, Oslo

I henhold til partiets vedtekter tiltrer også AUFs leder med fulle rettigheter.