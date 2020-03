Alle som har vært i Nord-Italia, bes om å holde seg hjemme

De fleste av de 147 smittede i Norge, er smittet i Italia. Nå regnes hele Nord-Italia som svært smittefarlig, og alle som har vært der, bør droppe jobben.

Helsedirektør Bjørn Guldvog og områdedirektør i FHI Geir Bukholm under en pressebrifing med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet om koronavirus-situasjonen i Norge lørdag kveld. Foto: Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

NTB – Anna Nesje & Oda Ertesvåg

FHI har nå utvidet listen over områder med vedvarende smitte til å gjelde alle regioner nord for Roma, i tillegg til Hubei-provinsen i Kina, Sør-Korea og Iran.

Alle som har vært ett av disse stedene, blir nå bedt om å holde seg hjemme fra jobb og skole, uansett om de har symptomer eller ikke.

De bes dessuten om å unngå reiser, offentlig transport og nær kontakt med andre mennesker, for eksempel i sosiale sammenhenger.

Anbefalingen fra Helsedirektoratet har også tilbakevirkende kraft. Det vil si at alle som har kommet hjem fra disse områdene de siste fjorten dagene, bør i karantene til det har gått fjorten dager etter hjemkomst, sier direktoratet.

Tydeligere beskjed

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier at myndighetene de siste ukene har erfart at smittepresset fra dette turistområdet har vært ganske stort.

– For å unngå at vi med åpne øyne ser at denne risikoen bare vedvarer, så ønsker vi å sikre at vi gjør det vi kan for å beskytte de som er ekstra sårbare og bedriftene fra å få smitte inn i sine virksomheter, sier han til NTB.

– Hvorfor har dere ikke gjort det før?

– Vi har hatt råd hvor man skal melde fra om man blir syk, men det har ikke helt klart å skape en sikkerhet for at vi klarer å utelukke alle. Det har kostet ganske mye ressurser å drive smittesporing etter dette. Jeg tror det er riktig nå å si tydelig at dette bør gjelde alle de som har reist i disse områdene. Det er i alles interesse, sier Guldvog.

Han håper på forståelse for at dette er nødvendig, selv om det vil skape plunder for mange.

Alle fylker berørt

34 nordmenn har fått påvist smitte det siste døgnet, en av disse er det første tilfellet i Nordland. Dermed er alle landets fylker rammet av koronaviruset.

Også de nye tilfellene er hjemmeisolert og følges opp av den lokale helsetjenesten. Ingen av dem er alvorlig syke eller innlagt på sykehus, men ingen er ennå blitt friskmeldt.

Til sammen er blitt 89 smittet på reise til Italia, mens fire personer er smittet på reise til Østerrike.

– Vi har nå en intens innsats med smitteoppsporing i samarbeid med kommunehelsetjenesten som er berørt i de enkelte tilfeller, sier områdedirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet (FHI).

Folk som jobber i helsevesenet, bør nå dessuten droppe håndhilsing fullstendig, råder helsedirektør Bjørn Guldvog.

Målet er å stoppe utbruddet

Fagdirektør Frode Forland ved Folkehelseinstituttet sier man fortsatt er i en fase i Norge hvor man forsøker å stoppe utbruddet, og ikke bare kontrollere det.

– Dersom det blir utbredt spredning som vi ikke har kontroll over, slik som i Italia, så er vi i en ny fase, sier han.

I Kina og Sør-Korea ser tallene nå til å flate ut. I Norge øker altså fortsatt tallet på smittede. Når tallet på smittede i Norge går ned, vil det være et godt tegn, ifølge Forland.

Bølger av smitte

Men siden folk kommer til å fortsette å reise, kan det komme flere bølger.

– Siden epidemien kommer til ulike land i ulik tid, vil ikke en slik utflating bety at epidemien er over i Norge, selv om man får en avflating.

Målet i Norge er fortsatt å flate ut smittetoppen over lengre tid, slik at helsetjenestene skal ha kapasitet til å ta seg av et stort antall syke.

– Alle tiltakene vi nå har iverksatt har en slik funksjon, sier Forland.