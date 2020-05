Advokaten til Hagen-siktet fornøyd med løslatelse

Mannen i 30-årene som ble pågrepet i Hagen-saken, er lørdag ettermiddag løslatt av politiet. – Han skal prøve å komme seg hjem og slappe av, sier forsvareren.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Dag Svensson er forsvarer for mannen i 30-årene. Her er forsvareren ved politistasjonen på Lillestrøm fredag. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

NTB

Politiet opplyste om løslatelsen lørdag kveld.

– Det er gjennomført flere avhør, det siste lørdag ettermiddag, der mannen har forklart seg for politiet. Han er løslatt fordi politiet ikke anser at det er fare for bevisforspillelse, sier påtaleansvarlig Haris Hrenovica i Øst politidistrikt i en pressemelding.

Mannen er fortsatt siktet i saken. Av hensyn til den pågående etterforskningen har politiet lørdag kveld ingen flere kommentarer å gi, heter det.

Stiller igjen

Den siktede ble avhørt hos Kripos på Brynseng i Oslo lørdag. Forsvareren hans, advokat Dag Svensson, kom ut klokka 17.30, men ville ikke kommentere saken der og da. Han hentet ifølge VG bilen og kjørte ned i Kripos-garasjen.

Til NTB sier Svensson at han er fornøyd med løslatelsen.

– Han skal prøve å komme seg hjem og slappe av, forteller forsvareren.

Ifølge forsvareren må den siktede i 30-årene regne med at politiet innkaller ham til nye avhør.

– Vi har sagt at vi stiller, forteller Svensson.

Har en relasjon

Han opplyser at det kun var praktiske grunner til at avhøret lørdag foregikk hos Kripos i Oslo, ikke hos Øst politidistrikt, som har etterforskningen av saken.

Den siktede mannen i 30-årene har en relasjon til Tom Hagen, og politiet har opplyst at de «er kjent med mannens IT- og kryptovalutakompetanse». Han er i likhet med Tom Hagen siktet etter straffelovens paragraf 275, for å ha tatt livet av Anne-Elisabeth Hagen eller medvirket til dette.

Hagen slapp ut av varetekt fredag.