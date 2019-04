To av fem med ekstrem svangerskapskvalme har vurdert abort

Det viser en ny nasjonal studie utført av Relis (Regionale legemiddelinformasjonssentre), Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen.

Kvinner med ekstrem svangerskapskvalme (HG) sier i studien at sykdommen er noe av det verste de har opplevd, og at kvalmen hadde alvorlige konsekvenser for dem både psykisk og sosialt.

– Kvinnene beskrev opplevelsen som «umenneskelig tortur», som «å være ni måneder i fengsel» og «HG er mye verre enn selve fødselen». Hele to av fem kvinner i studien fortalte at de vurderte å ta abort på grunn av kvalmen, sier farmasøyt Gro C. Havnen i Relis i en pressemelding.

Kvinnene forteller også at norsk helsepersonell ikke hadde nok kunnskap om sykdommen og i liten grad viste forståelse for hvor belastende kvalmen var. Flere av kvinnene sier at de opplevde ufølsomme kommentarer fra helsepersonell.

– Den generelle oppfatningen av at kvalme er en naturlig del av svangerskapet og noe de gravide bare må finne seg i, kan dessverre bidra til at gravide med alvorlig svangerskapskvalme ikke får den behandlingen de trenger og at kvalmen blir alminneliggjort, sier stipendiat Bich Truong, en av forskerne bak studien.