Bjørn Kjos går av som Norwegian-sjef

Finansdirektør Geir Karlsen går inn i rollen som fungerende konsernsjef. Samtidig vil styreleder, Niels Smedegaard, ta en mer aktiv rolle i Norwegians ledelse.

Endringene er gjeldende fra i dag, 11. juli, opplyser selskapet torsdag morgen.

Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

- Jeg er svært glad for at Bjørn fortsatt vil ha en sentral rolle i Norwegian som rådgiver for styret og meg selv. Også fremover vil vi få glede av Bjørns omfattende nettverk og dyptgående kunnskap og erfaring fra internasjonal luftfart når selskapet nå har endret strategi og gått inn i en ny fase fra vekst til lønnsomhet. Prosessen med å rekruttere en ny, permanent konsernsjef er i gang, sier styreleder Niels Smedegaard i en pressemelding.

- Jeg har stor tillit til at styret kommer til å rekruttere en godt kvalifisert konsernsjef til å lede Norwegian videre sammen med resten av toppledelsen. Den neste konsernsjefen har en utrolig spennende jobb i vente og jeg er glad for at jeg nå kan gi stafettpinnen videre, mens jeg selv kan konsentrere meg om noen utvalgte prosjekter som vil være av stor betydning for Norwegian fremover. Som jeg har uttalt mange ganger er det ikke naturlig å sitte som konsernsjef når man har gått inn i 70-årene, sier avtroppende konsernsjef Bjørn Kjos.

I løpet av de 17 årene Bjørn Kjos har vært konsernsjef har Norwegian vokst fra et lite, innenriks flyselskap med 130 ansatte og fire fly, til et globalt, prisvinnende lavprisselskap med over 11 000 ansatte over hele verden og en flåte på 162 fly. Norwegian har under Kjos’ ledelse også bygd opp en omfattende langdistanseoperasjon med over 60 interkontinentale ruter. Norwegian er nå det største utenlandske flyselskapet i New York-området. I fem år på rad har SKYTRAX kåret Norwegian til verdens beste lavprisselskap på langdistanse.

Saken oppdateres