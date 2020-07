Årets studenter til bachelorutdanningen ved Politihøgskolen i Oslo (PHS) slipper å avlegge fysiske prøver. Her kaster avgangsstudenter ved PHS hattene i luften etter at de har fått sine vitnemål under en seremoni i Oslo rådhus i 2015. Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix