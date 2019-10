Norsk melkeproduksjon må kuttes med 100 millioner liter

Det er en nedgang på 7 prosent.

– Vi har visst lenge at melkeproduksjonen skal ned, så dette er ikke noen sjokkbeskjed. Det vi ikke vet er hvordan vi skal gjøre dette og hvilke virkemidler de har blitt enige om i forhandlingene, sier leder Marit Epletveit i Rogaland bondelag til Aftenbladet.

Forhandlingen mellom staten og bondeorganisasjonene skulle egentlig vært ferdig 1. oktober, men har dratt ut i tid.

– Vi har hatt en intern prosess i bondelaget der vi har fått innspill fra lokallagene, og det er mange lokallag som har kommet med ulike innspill, sier Epletveit. Hun sier at bondelaget forventer at statens stiller opp med kapital slik at bøndene slipper å ta hele regningen selv. Det er ulike måter å gjøre dette på, men hun ønsker ikke å spekulere i hva som blir resultatet.

Nedskaleringen av melkeproduksjonen skjer etter at Verdens handelsorganisasjon (WTO) gikk inn for å fase ut all bruk av eksportstøtte av landbruksvarer. Norge må avvikle eksportsubsidiene innen 2021.

Staten og Norges Bondelag har nå blitt enige om hvordan jordbruket skal redusere produksjonen.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad og leder i Norsk Bondelag Lars Petter Bartnes skal holde en pressekonferanse klokka 14 onsdag der de skal presentere planen.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag trakk seg tirsdag fra forhandlingene med staten.

– Det tilbudet som vi fikk fra staten, gir ikke grunnlag for å være med og sluttføre forhandlingene, sa leder Kjersti Hoff i Småbrukarlaget.

Jordbruket leverte sine posisjoner for nedskalering av melkeproduksjonen 23. september, og staten kom med sine svar mandag denne uka.

På grunn av kuttet i eksportstøtte har Tine besluttet at osteeksporten skal avsluttes på samme tidspunkt. I stedet skal Jarlsberg-ost beregnet på det utenlandske markedet produseres i utlandet.

Eksportstøtten har bidratt til å holde norsk melkeproduksjon oppe. Eksporten har vært på nær 12.000 ost i året.