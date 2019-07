Norway Cup: Godt forberedt på et sykdomsutbrudd

– Vi er godt forberedt. Vi har allerede reserveskoler klare for å isolere eventuelt syke barn. Vi har gode prosedyrer for dette og en god beredskapsplan, og vi gjør alt vi kan for å unngå sykdom, sier generalsekretæren til NTB.

Torsdag ble det kjent at flere fotballag fra Bergen er rammet av et stort utbrudd av omgangssyke på fotballturneringen Dana Cup i Danmark. Nærmere 50 barn og unge er plassert på isolat, som følge av sykdomsutbruddet.

Trælvik bekrefter at flere fotballag kommer direkte fra Dana Cup til Ekebergsletta og Norway Cup, som begynner lørdag. Arrangørene av Norway Cup iverksetter imidlertid ikke noen spesielle tiltak i forbindelse med sykdomsutbruddet.

– Vi setter hygiene på dagsorden, noe vi alltid gjør. God håndhygiene er helt avgjørende, i tillegg til vask og renhold av toaletter, som vi har gode prosedyrer for. Vi har drevet dette arrangementet siden 1972, og har gode rutiner.

I 2009 innførte arrangørene av fotballturneringen forbud mot håndhilsning før og etter kampene i forbindelse med svineinfluensaepidemien. Det er foreløpig ikke aktuelt denne gang.

– Vi er ikke i en situasjon av det formatet nå. Svineinfluensa var en helt annen situasjon, sier Trælvik.

Mellom 1.750 og 1.800 lag deltar i årets utgave av Norway Cup. De 30.000 deltakerne i fotballturneringen skal bo på 34 forskjellige skoler i Oslo.