Omkommet Ap-ordfører hedret på Utøya

– 2019 skal bli en valgkamp i Ingrids ånd, sa partilederen.

Støre har omtalt Aune som et av Arbeiderpartiets største politiske talenter. 33-åringen omkom i en båtulykke torsdag.

– Hun var så lett å like, så lett å ta på alvor og bli begeistret sammen med, sa Støre.

– En av våre beste er tatt fra oss. Det føles så tungt og meningsløst. Nettopp derfor skal vi ikke bli meningsløse. Vi skal ha meninger og engasjement, fortsatte han.

– Retter ryggen

Det er litt spesielt å hedre nok en avdød, ung politiker på nettopp Utøya, medgir Støre.

– Men det er samtidig et sted hvor de har hørt slike budskap til overmål og hvor de kan takle slike budskap. Vi kan si at vi reiser oss og går videre og gjør det med en inspirasjon fra en politiker som står levende for oss og fortsatt er et forbilde, sier Støre til NTB.

På spørsmål om hvordan dødsfallet vil prege Arbeiderpartiets valgkamp framover, svarer han:

– Nå har vi hedret og minnet Ingrid. Så retter vi ryggen og ser framover og kjemper en engasjert valgkamp i hennes ånd. Ap har tatt store tap og gått videre. Det gjør vi også nå.

Toner ned valgkampen

Arbeiderpartiet nasjonalt stoppet all valgkamp torsdag, da dødsfallet ble kjent. Trøndelag Arbeiderparti har også varslet at de vil tone ned valgkampen fram til Aune er begravet.

– Når vi sier at vi vil ha en nedtonet valgkamp, så handler det først og fremst om agitasjon og konfliktlinjer. Vi kommer til å være til stede, og det er viktig at folk treffes i partiet vårt, sier stortingspolitiker Ingvild Kjerkol fra Trøndelag.

Fredag morgen var det en markering ved rådhuset i Malvik etter ulykken hvor ansatte, politikere og pårørende etter den avdøde Ap-ordføreren var samlet.

Kjæresteparet Ingrid Aune (33) og Eivind Olav Kjelbotn Evensen (43) døde etter at fritidsbåten de satt i, havnet på et skjær utenfor Namsos natt til torsdag. Evensen ble erklært død ved ankomst til sykehuset, mens politiet torsdag ettermiddag opplyste at også Aune var død.