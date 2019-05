MDG-ere vil ha mer vern mot vindkraft

Sakens kjerne er hvorvidt klimaeffekten fra landbasert vindkraft, i form av fornybar energi, er verdt betydelige kostnader i form av naturinngrep.

– Urørt natur er alt under press fra både kraftlinjer, hytter og snøscootere. Når vi ser det høye konfliktnivået i disse utbyggingene, er det vanskelig å se for seg at dette kan skaleres opp til et volum som virkelig kan monne i europeisk klimasammenheng, sier Erik Reitan fra Miljøpartiet De Grønne i Bergen.

Han har tatt initiativet til resolusjonen, som nå er på høring i partiorganisasjonen.

– Det er ikke dermed sagt at landbasert vindkraft ikke er en del av klimaløsningen. Men her i Norge bør det foregå i mindre skala, i områder som alt er preget av industri eller langs motorveier og lignende, sier han til NTB.

«Uopprettelige inngrep»

Reitan mener det ligger et stort potensial i solenergi, energisparing og effektivisering av vannkraft, og forslaget om å begrense vindkraftutbygging har fått støtte fra MDGs lokallag i Bergen og Stavanger.

– Landbasert vindkraft vil akselerere nedbyggingen av norsk natur, gjennom uopprettelige inngrep i form av anleggsveier, bevegelige rotorblader som truer dyreliv, og synlighet over avstander opp mot 50 kilometer, heter det i forslaget.

– Anleggene har således innvirkning på inngrepsfri natur i omkringliggende områder, med konsekvenser for reiseliv, friluftsliv og folkehelse, skriver forslagsstillerne videre.

Betent diskusjon

Nettopp naturinngrepene gjør at debatten om vindkraft på land blåser friskt i mange lokalsamfunn. På Frøya i Trøndelag ble det allerede i 2013 gitt konsesjon til vindkraftutbygging, men 1. april klarte aksjonister å stanse byggestarten. Samtidig har kommunestyret vedtatt stans av den planlagte utbyggingen.

NVE pekte i et forslag nylig på 13 områder som direktoratet mener egner seg for utbygging av vindkraft på land.

– I NVEs nasjonale ramme har man inkludert store naturområder, og noen av dem ligger tett opp mot nasjonalparker. Slike områder er alt under press fra vei-, hytte- og industriutbygging, heter det i MDG-forslaget.

Samtidig skriver Statnett i en fersk rapport at fornybar energi kan erstatte all fossil energi i Norge, forutsatt at det bygges ut mer vindkraft.

– Skal vi gjøre det ved hjelp av vindkraft, må det bygges ut mye vindkraft fremover, sa Statnett-sjef Auke Lont til E24.

Vil ha verneplan

I tillegg til å begrense utbyggingen av vindkraft på land, ønsker Reitan, som er vararepresentant for MDG i Bergen bystyre, at det utarbeides en verneplan for vindkraft tilsvarende verneplanen for vannkraft.

– Vindkraftverkenes påvirkning på omkringliggende områders preg av inngrepsfrihet skal ha avgjørende betydning for om konsesjon blir gitt, heter det.

I tillegg ønsker Reitan at ansvaret for arealsaker flyttes tilbake til Klima- og miljødepartementet, og at fylkesmennenes innsigelsesmyndighet i arealsaker styrkes.

Han ønsker også styrket satsing på offshore vindkraft, som olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg (Frp) nylig sa at det ikke er marked for å bygge ut i Norge.

– At offshore vindkraft ikke er økonomisk lønnsom akkurat i dag, er ikke et argument for manglende satsing, sier Reitan.