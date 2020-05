Klart for bioteknologi-thriller i Stortinget

KrF og Sp jobber til siste slutt med å stanse opposisjonens endringer i bioteknologiloven. Utfallet er helt umulig å spå, mener helseministeren.

Det blir fullsatt sal når Stortinget skal votere over endringene i bioteknologiloven. Bildet er tatt før de nye pleksiglassene ble montert. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Jeg tror vi må være forberedt på at det kan bli en ganske tight votering. Det er også grunnen til at KrF stiller med alle sine åtte representanter, sier KrFs helsepolitiske talsperson Geir Jørgen Bekkevold til NTB.

I en fullsatt stortingssal – med nyinstallerte pleksiglass til 225.000 kroner – skal partiene tirsdag ta stilling til de historiske endringene i bioteknologiloven.

Ap, Frp og SV har funnet sammen i saken, og har med sine til sammen 86 mandater flertall på Stortinget, men med knapp margin. MDG har varslet støtte til pakken. Også Rødt vil støtte endringene, med unntak av forslaget om eggdonasjon slik det er formulert.

Senterpartiet og regjeringspartiene går mot endringene.

– Jeg har ikke gitt opp. Vi skal jo ha en ganske tøff debatt om premisset bak forslaget. Jeg håper jo vi kan snu en del tvilere i de andre partiene som er fristilte, sier Senterpartiets Kjersti Toppe til NTB.

Det er installert pleksiglass i stortingssalen for å ivareta smittevernet under tirsdagens votering. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Drama i salen

Det er usikkerhet knyttet til utfallet av avstemningen, fordi enkeltrepresentanter i både Frp, Venstre og Senterpartiet har uttrykt tvil om de vil stemme med sine partigrupper eller ikke.

På den ene siden har KrF mobilisert kraftig for å få stanset lovendringene og bedt Frp-representanter om å stemme mot flertallsforslagene fra eget parti.

På den andre siden har både Ketil Kjenseth (V) og Kristian Tonning-Rise (H) varslet at de vurderer å stemme mot egen regjering. Samtidig bekrefter Senterpartiets Åslaug Sem-Jacobsen og Siv Mossleth overfor NTB at de vil støtte forslaget om å tillate eggdonasjon.

KrFs helsepolitiske talsperson Geir Jørgen Bekkevold og Kjersti Toppe (Sp) fikk mandag kveld tildelt 42.000 underskrifter fra Kristin Rudstaden fra organisasjonen Menneskeverd, som de har samlet inn i forbindelse med endringer av bioteknologiloven. De lover å kjempe til siste slutt mot endringene. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix.

Kritisk

Opposisjonspartienes forslag går ut på å endre bioteknologiloven på flere sentrale punkter.

Eggdonasjon og assistert befruktning for enslige skal tillates, og tidlig ultralyd og blodprøven NIPT skal gjøres tilgjengelig for alle, ifølge forslagene. Testen gjør det mulig å avlese mulige kromosomfeil som Downs syndrom tidlig i svangerskapet.

Høyre har i stor grad holdt seg unna debatten som har rast de siste dagene, men i et epostintervju med NTB er Trond Helleland kritisk til prosessen Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og SV har kjørt i Stortinget.

Han påpeker at regjeringen selv har foreslått modernisering av loven.

– Vi åpner opp for mer forskning, bedre pasientbehandling og mer effektiv persontilpasset medisin. Så har opposisjonen kommet med endringer utover det, uten å gjennomføre en skikkelig høring. Det synes vi er uheldig. Høyre står på inngåtte avtaler og forholder seg derfor til Granavolden-plattformen, understreker Helleland.

Høyres parlamentariske leder Trond Helleland mener det er uheldig å endre bioteknologiloven uten å gjennomføre en skikkelig høring om saken. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Uansvarlig

Både KrF og Senterpartiet mener lovendringene kjøres gjennom i unødvendig høy fart og er kritiske til at det ikke gjennomføres noen høring rundt enkelte av punktene som er foreslått.

– Det gjelder tidlig ultralyd og det gjelder NIPT-testen. Det har aldri vært utredet, allikevel skal de pushe det gjennom. Det synes jeg er uansvarlig, sier Bekkevold.

Han vedgår at det foreløpig ser ut til at de er i mindretall i Stortinget.

– Men vi kommer til å kjempe helt til siste stemme er talt opp, sier han.

Viktig sak for KrF

Helseminister og Høyre-nestleder Bent Høie sier at han har stor forståelse for den kampen KrF har tatt i Stortinget, blant annet ved å kreve full sal.

– Dette er en av KrFs aller viktigste saker. At de jobber hardt for å få gjennomslag for sitt syn, det er en del av vårt demokrati, og jeg forstår veldig godt at de gjør det, sier han.

Og legger til:

– Det blir spennende å se hva som blir resultatet.

– Hva tror du det blir?

– Det er helt umulig å spå.