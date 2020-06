Fire ukers varetekt for drapssiktet sønn på Sotra

Sønnen som er siktet for å ha drept sin egen mor på Sotra lørdag, ble i Bergen tingrett mandag varetektsfengslet i fire uker.

Politi utenfor boligen der en person er funnet død på Brattholmen på Sotra. Dødsfallet etterforskes som drap og kvinnens sønn er siktet i saken. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

NTB

Den 20 år gamle sønnen samtykket til fengslingen. Det opplyser mannens forsvarer til Bergens Tidende.

– Han nekter fortsatt skyld, standpunktet er ikke endret siden søndag. Men han samtykket i fengsling, sier forsvarer Jørgen Riple, som sier at hans klient er preget både av sakens alvor og av morens død.

Fengslingen i fire uker er med brev- og besøksforbud. Fengslingsmøtet gikk for lukkede dører.

Ifølge Riple har sønnen gitt en detaljert forklaring om hva han gjorde hele lørdagen. 20-åringen har også forklart seg om hva han gjorde fredag og natt til lørdag.

Nekter

Sønnen, som er i 20-årene, satt søndag i avhør hos politiet og har nektet for å ha noe med drapet å gjøre.

Han skal imidlertid ha sagt til bekjente pinseaften at han hadde gjort noe dumt og trengte hjelp.

En kamerat av den siktede sier til avisen at han ble oppringt av en annen kamerat.

– Vi har et stort problem. Han sier han har drept moren sin og trenger hjelp til å fjerne henne, sa denne kameraten ifølge avisen.

20-åringens advokat ønsker ikke å kommentere disse opplysningene.

Bråk

Ifølge Bergensavisen var det ytre skader på avdøde og vitneutsagn som gjorde at politiet umiddelbart slo drapsalarm.

Naboer skal ha fortalt at de ved 15.30-16-tiden lørdag hørte musikk og en mannsstemme fra adressen.

– Den hørtes sint ut, fortalte en av dem.

Sjokk

Det var klokken 20.37 lørdag kveld at politiet fikk melding fra vitner på stedet om at kvinnen var funnet død. Kort tid etterpå ble sønnen pågrepet på en annen adresse og siktet for drap.

Bortsett fra en trafikkbot, er 20-åringen tidligere ikke straffedømt. På venner og bekjente skal pågripelsen og siktelsen ha kommet som et stort sjokk.