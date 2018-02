– Sju av ti utenlandske sjåfører får ulovlig lav lønn

Når de utenlandske sjåførene kjører innenlandstransport, skal de ha minstelønn på 167 kroner og 50 øre. Et flertall får ikke det de har krav på, viser Arbeidstilsynets kontroller, melder NRK.

– Sju av ti av kontrollerte utenlandske sjåfører i perioden 2016–2017 har ulovlige lønnsbetingelser, sier Morten Lien, senioringeniør i Arbeidstilsynet.

Til nå har Arbeidstilsynet utført 184 tilsyn av utenlandske sjåfører på såkalt kabotasjetur. Undersøkelsen er avsluttet når det gjelder 115 av dem, og av disse har 74 prosent fått ulovlig lav lønn.

– Enkelte sjåfører kjører for under 50 kroner timer og lite diett, forteller Lien. Men lønnen kan variere fra 10 kroner for lite til mer enn 100 kroner under minstelønn, sier han.

– Når norske sjåfører kanskje får 200 kroner timen, sliter norske transportører med å konkurrere med dem som får rundt en femtilapp i timen, sier Lien.

Norske lastebileiere er bekymret over tallene.

– At så mange av de kontrollerte får for lav minstelønn, er jo helt åpenbart alvorlig. Dette går utover norske arbeidsplasser, norsk næringsliv og ikke minst skaper det en ny underklasse som jobber for luselønn for at vi skal få billigere transport, sier administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund Geir A. Mo.

