Listhaug ut mot feminisme og metoo

Frp-nestlederen kommer ut med boken «Der andre tier» tirsdag. Her skriver hun ifølge NRK at varsler om seksuell trakassering ofte hausses for mye opp.

– At et klaps på rumpa eller uakseptabel oppførsel kan komme i samme setning som grove overgrep og mishandling, er respektløst overfor dem som har opplevd sånne grusomheter, skriver Listhaug.

Ifølge Frp-politikeren har metoo-kampanjen ført til at vi nærmer oss et samfunnsklima der det lønner seg å spille offer.

– Ut fra hvordan feministene argumenterer, fremstår det som om unge kvinner knekker sammen av en upassende slengbemerkning fra en mann.

Listhaug mener ifølge NRK at særlig den radikale venstresiden ser på det å være offer som en form for kapital, som kan brukes for å fremheve egen posisjon og som argument for å bli kvotert opp og fram.

– Hvis feminisme mente like rettigheter og ingen særbehandling på grunn av kjønn, hadde jeg kalt meg feminist. Vi kan ikke både bli likebehandlet og kreve å bli behandlet annerledes, skriver Frp-nestlederen.