Hareide mener landbruk er blant årsakene til at KrF ikke kan regjere med Høyre og Frp

– En av grunnene til at jeg i 2013 sa vi ikke kunne gå inn i dagens regjering var landbrukspolitikken, litt fordi vi da ikke hadde hatt samme forhandlingsmulighet. Jeg tror en av grunnene til at vi har hatt en ganske god landbrukspolitikk, er at vi har kunnet være tøffe, sier Hareide til Nationen.

Han er imidlertid klar på at partiet selv ikke i opposisjon har klart alt, blant annet viser han til konsesjonsendringene på kylling, som Høyre, Frp og Venstre sikret flertall for i 2014. Han sier han ikke snakker ned Høyre eller Frp når han nå mener KrF bør søke lykken mot sentrum i politikken.

– Det er bare at vi er politisk uenige på landbrukspolitikk. Og vi må se landbruk og distrikter sammen. Derfor er det mange KrF-ere som vil tenke at nettopp alternativet jeg peker på, vil kunne gi gode gjennomslag, sier KrF-lederen.

– Det er ikke alt som blir bestemt i en regjeringserklæring. Da handler det om dagene og årene som går, og nye saker som kommer. Sentrum i norsk politikk har alltid løftet distrikter, bygd samfunn nedenfra og landbrukspolitikken har alltid stått sterkt i de partiene, sier Hareide.

