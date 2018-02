Poppe: – Hvis det ikke gjør vondt å se denne filmen, så er det for sent

– Hvis det ikke gjør vondt å se denne filmen, så er det for sent, sa Poppe da han møtte pressen foran verdenspremieren på «Utøya 22. juli».

Filmen ble vist på den internasjonale filmfestivalen i Berlin, der Poppe var på plass sammen med både skuespillere og overlevende.

Under pressekonferansen forklarte Poppe at han hadde laget filmen for å minne verden om hvordan høyreekstremisme kan se ut.

– Vi ser at det er en framvekst av høyreekstremisme og fascisme i Europa. Da er det viktig å minnes på at dette har skjedd og kan skje igjen, utdyper han overfor NTB.

Poppe mener ofrenes historie har fått for lite oppmerksomhet.

– Derfor denne filmen. For å vekke til live det kollektive minnet om hva som skjedde.

Les Aftenbladets anmeldelse av «Utøya 22. juli»:

Følger 18 år gamle Kaja

Filmen åpner med dokumentarbilder fra Oslo, der åtte personer døde da en bombe gikk av i regjeringskvartalet 22. juli 2011.

Så skifter Poppe scene til Utøya og den brutale skytingen. I alt 69 mennesker, de fleste ungdommer, ble drept.

I filmen følger man 18 år gamle Kaja, spilt av Andrea Berntzen. Hun forteller at søkelyset på ofrene var en viktig forutsetning for at hun takket ja til å spille hovedrollen.

– Hvis det først skulle lages en film om dette, så føler jeg at dette var riktig måte å gjøre det på, sier Berntzen til NTB.

Tror filmen vil splitte

Handlingen i filmen er fiktiv, men bygger på dybdeintervjuer med overlevende og foreldre. Slik har Poppe gjenskapt et forløp som ligger tett opptil de faktiske hendelsene.

I de første scenene veksler ungdommene mellom å tulle og flørte og snakke om eksplosjonen i Oslo. Kaja krangler med lillesøsteren, som har badet med venner.

Så begynner skytingen, og gjennom drøyt 70 intense minutter følger man ungdommenes desperate flukt fra gjerningsmannen og Kajas fortvilte leting etter lillesøsteren. Alt er filmet i ett strekk.

Poppe sier han er forberedt på at den brutale handlingen ikke vil bli like godt mottatt av alle. Etter pressevisningen mandag formiddag var det både applaus og høylytt buing i saken.

– Det er en film som har en type nakenhet og en historie å fortelle som vil være vond for mange, og som vil kunne splitte folk, sier Poppe.

Overlevende involvert

Blant etterlatte og overlevende etter terroren har meningene vært delte om prosjektet. Flere mener filmen kommer for tidlig.

Selv mener Poppe at denne kritikken i første rekke har kommet fra personer som ikke har sett filmen. Han forteller at han har vært i tett dialog med AUF og støttegruppen for ofrene. Sammen med dem har han også arrangert forhåndsvisninger for de berørte.

I tillegg har tre overlevende fra øya vært involvert som rådgivere for Poppe.

Én av de tre er Ingrid Endrerud (24). Hun mener spillefilmen har gjort det mulig å vise fram en historie som er «umulig å fortelle».

– Dette er hat i sin reneste form, og det må samfunnet stå opp mot, sier hun.