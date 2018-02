Solberg: – Riktig å ikke la seg presse av Ryanair

Ryanair la ned basen på Rygge lufthavn og skyldte på avgiften, men flyselskapets sjef Michael O'Leary sa mandag at årsaken var «trusselen om å bli påtvunget fagforeninger».

– Dette viser at det var riktig av regjeringen å ikke la seg presse da Ryanair kjempet mot flypassasjeravgiften. De er kjent for å utøve press på myndigheter, politikk og forvaltning rundt omkring i Europa for å slippe unna skatter og avgifter. I Norge skal skatte- og avgiftsgrunnlaget være bredt og bidra til det grønne skiftet, sier Solberg i en epost til NTB.

O'Leary sier selskapet nå snakker med fagforeningene og at de vurderer å starte opp basen på Rygge igjen.

– Et organisert og seriøst arbeidsliv er viktig, og det er bra at Ryanair endelig slutter å motarbeide at de ansatte organiserer seg. Hvis det også kan medføre arbeidsplasser på Rygge, er det fint, sier Solberg.