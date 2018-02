Høyere risiko for utforkjøring med firehjulstrekk enn tohjulstrekk

– Firehjulsdrevne biler kan gi falsk trygghet. Og når de mister veigrepet, skjer det ofte i høyere hastighet, sier fagsjef Morten Fransrud i NAF trafikktrening til NRK.

Det er flere årsaker til dette, ifølge NAF: Bilister med firehjulstrekk havner ofte lenger ut i grøfta enn andre bilister fordi de føler seg trygge. Når en bil med firehjulstrekk mister veigrepet, er det vanskeligere å hente bilen inn igjen. Og førere av biler med firehjulstrekk merker ikke like godt hvor glatt det er – noe som spesielt gjelder i nedoverbakker.

Det svenske forsikringsselskapet Folksam konkluderer i en studie med at biler med firehjulstrekk har 20–30 prosent høyere risiko for ulykker på is og snø, skriver NRK.