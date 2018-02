Dårligere salg for Tine – varsler nedbemanning

Driftsresultatet for siste kvartal i 2017 endte på 281 millioner kroner, en nedgang på 28 millioner kroner.

For året som helhet falt driftsresultatet 179 millioner kroner til 1.537 millioner kroner fra 2016 til 2017. I meieridelen var utviklingen svakt positiv, men i volum gikk det nedover. Salget av søtmelk fortsetter å falle, noe som ifølge selskapet skyldes at enkelte varianter av Tine-melk ikke lenger tilbys av alle kjedene. Salg av ost har falt både i verdi og volum etter god vekst i flere år.

Sjefen er ikke fornøyd

– Vi er ikke fornøyd med utviklingen. Vi fortsetter å gjennomføre forbedringer i alle deler av verdikjeden. Det er også avgjørende at Tine styrker forbrukerdialogen og blir flinkere til å respondere raskere på forbrukertrender, sier konsernsjef Hanne Refsholt i en kommentar.

Samtidig gleder hun seg over at nylanseringer som Østavind har slått an.

Yoghurt-salget falt i både verdi og volum i fjor, og konsernsjefen varsler en innovasjonsjobb innenfor et marked preget av betydelig konkurranse.

Tiltak som nedbemanning

Tine varsler nå at selskapet skal styrke konkurransekraften gjennom å redusere kostnadene med 450 millioner kroner innen starten av 2019.

«Forbedringsprogrammet omfatter tiltak i alle selskapets virksomhetsområder. Tiltakene, hvor mange er iverksatt allerede, vil bestå av strukturvurderinger, pågående endringsprosjekter, reduserte konsulentkostnader og nedbemanning», heter det.