Ni norske studenter kastes ut av Russland

Fredag troppet russisk immigrasjonspoliti opp ved Det norske universitetssenteret i byen. De ni norske og ni svenske studentene ved senteret fikk beskjed om at de var i landet på feil visumgrunnlag.

– Det var veldig dramatisk. Vi er mest oppgitt og sjokkert, sier Yngvild Vollen Steiro, en av studentene ved senteret, til Universitas.

Universitetssenteret er et samarbeidsprosjekt mellom universitetene i Oslo, Tromsø, Bergen og Trondheim. Det er UiO som tar seg av den daglige driften.

Studentene ved senteret skulle ifølge timeplanen hatt eksamen neste uke og reist hjem påfølgende fredag. Nå må de ut av landet innen mandag.

Steiro forteller at studentene ble bedt om å oppgi at de skulle studere ved Baltisk Teknisk Statsuniversitet «Voenmekh» før studieoppstart i høst.

– Der har vi aldri vært, sier hun.

UiO er i kontakt med Utenriksdepartementet for å få oversikt over situasjonen.

– UD kjenner ikke til bakgrunnen for myndighetenes aksjon eller formålet. Vi er i dialog med universitetssenteret for å avklare hva den russiske kontrollen betyr for driften av senteret, samt for norske studenter og ansatte, sier UDs kommunikasjonssjef Frode Overland Andersen til Aftenposten.