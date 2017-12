Mann i 20-årene er siktet for nettovergrep mot 400 gutter

VG meldte om siktelsen fredag, og mandag opplyser politiet i en pressemelding at siktelsen omfatter hele spekteret av sedelighetskapittelet i straffeloven.

Den siktede, som også er fotballdommer, skal ha utgitt seg for å være en ung kvinne på nettet og lurt 400 gutter med nakenbilder og videoer i bytte mot overgrepsmateriale av dem selv.

Mannen ble først siktet sommeren 2016 og ble da løslatt etter å ha blitt fremstilt for varetektsfengsling i noen uker. Politiet mener den unge fotballdommeren fortsatte med sine ugjerninger etter løslatelsen, noe som førte til at han på nytt ble pågrepet i fjor høst – og antall fornærmede i saken steg.

– Svært alvorlig sak

Fra den siktede mannen ble pågrepet første gang i det som tilsynelatende var en mindre alvorlig sak, har saken vokst betraktelig til over 400 fornærmede. Det freier seg om gutter fra hele landet, i tillegg til noen fra Sverige og Danmark, ifølge politiet.

Overgrepene skal ha funnet sted via internett og skal ha skjedd over en periode på to og et halvt år. Guttene er i alderen 10 til 18 år.

– Dette er en svært alvorlig og omfattende sak som naturligvis er en stor påkjenning for de fornærmede guttene, sier politiadvokat Sindre Stave i Øst politidistrikt.

Politiet har beslaglagt titusener av videofilmer som beskrives som overgrepsmateriale.

Terapi for den siktede

Alle fornærmede har fått oppnevnt bistandsadvokat som har som oppgave å ivareta deres interesser i saken. De fornærmede som er under 16 år, har vært avhørt på Barnehuset, som også har fulgt dem opp i etterkant, ifølge Stave.

– Av hensyn til at det fortsatt gjenstår noen avhør av fornærmede, er politiet tilbakeholdne med detaljer i saken. Vi er også opptatt av ivaretakelseshensynet over de fornærmede, sier Stave.

Den siktede mannen har erkjent straffskyld for de sakene politiet hittil har vært gjennom. Til nå er det 25 fornærmede, ifølge mannens forsvarer Gard A. Lier.

– Han forstår nå alvoret i saken og har begynt å gå i terapi, sier Lier til Romerikes Blad.