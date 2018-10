Enighet om ny normaltariff for fastleger

Partene er enige om at flere fastleger skal på plass og at pasientlistene skal ned. Samtidig skal fastlegene kompenseres økonomisk for dette.

– Disse tiltakene vil bidra til at fastlegene får mer tid til pasientene, sier leder Tom Ole Øren i Allmennlegeforeningen.

Forhandlingene om normaltariffen endte med brudd tidligere i år. Mandag kom imidlertid partene til enighet og signerte protokollen om normaltariffen.

– Vi er glad for at vi nå kan legge uenigheten med staten bak oss. Helseministeren er enig i at oppgavemengden har blitt for stor og at pasientlisten må ned. Skal vi få til det, trengs det flere fastleger, sier president Marit Hermansen i Legeforeningen.

Regjeringen setter også av midler til ALIS Nord og til spesialistutdanningen av allmennleger.

– Vi er glade for at regjeringen har lyttet til oss og bevilger midler til veiledning av dem som spesialiserer seg til å bli allmennleger. God veiledning er et av de viktigste tiltakene vi har for å rekruttere og beholde nye fastleger, sier Øren.