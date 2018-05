LO-sjefen: Sosial dumping gjør arbeidslivet utrygt

– På byggeplassene her i byen opplever folk at faste, trygge jobber er erstattet av innleie og ringevakter og nulltimerskontrakter, sa han.

«Forby bemanningsbransjen på byggeplasser i Oslofjordområdet», er blant hovedparolene i årets 1. mai-tog i Oslo.

Gabrielsen viste til at sosial dumping ikke bare angår de som blir rammet direkte, men også alle andre arbeidstakere. Han understreket at mange utlendinger som kommer til Norge for å jobbe, blir utnyttet på det groveste.

– Et anstendig arbeidsliv er selve grunnmuren i velferdsstaten. Det handler om tilliten vi har til hverandre i det norske samfunnet. Å rokke ved dette truer det fellesskapet som samfunnet vårt er bygget på. Sosial dumping, innleie og midlertidighet gjør arbeidslivet utrygt, sa LO-sjefen.

Han slo fast at LOs svar på utfordringen om sosial dumping ikke er å stenge grensene, men å heve kravene for hva et trygt arbeidsliv skal være.