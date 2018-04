Bussjåfør-streik på Jæren og i Dalane avverget

Om det ble brudd i meklingen ville 150 bussjåfører og 96 busser i Nettbuss i sonene Jæren og Dalane bli tatt ut i streik.

– Jeg er fornøyd med at meklingen med LO og YS for Nettbuss førte fram, slik at vi unngikk en streik som ville ha rammet busspassasjerene, sier sjeføkonom Stein Gjerding i Arbeidsgiverforeningen Spekter i en pressemelding.

– Vi har blitt enige om et tariffoppgjør for 2018 som er i tråd med normen fra frontfaget, sier Gjerding.

Fra Spekters side er forslaget endelig vedtatt, mens LO og YS har varslet at forslaget skal ut på uravstemning med frist 27. april.