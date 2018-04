Lavtlønte er vinnerne etter langtrukken mekling

– Vi har arbeidet over flere dager og videre utover natten og fram til nå, og på basis av partenes vilje til å samarbeide og lete etter løsninger på til dels kraftig motstridende interesser, lyktes å komme fram til et grunnlag for at jeg har lagt fram et forslag som begge parter har anbefalt. Det går nå til uravstemning, sa riksmekler Nils Dalseide like før klokken 15.30 søndag ettermiddag.

– Dermed blir det ingen konflikt i forbindelse med det samordnede oppgjøret våren 2018, konstaterte han.

Meklingsfristen var midnatt natt til søndag, men først femten og en halv time senere var det klart at NHO hadde kommet til enighet med LO og YS-forbundene. Til sammen 35.000 av LOs og YS' medlemmer sto klare til å streike hvis partene ikke ble enige.

Særlig streikeuttaket i transportnæringen ville slått kraftig ut allerede fra første dag. Og ytterligere 200.000 medlemmer kunne havnet i streik hvis streikeuttaket hadde blitt utvidet.

– Store konsekvenser

Både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden er man fornøyd med resultatet. At meklingen pågikk så lenge på overtid, var et tydelig tegn på både framdrift og et gjensidig ønske om å komme fram til et resultat som man har tro på vil få grønt lys på uravstemningene i LO og YS-forbundene.

Statsminister Erna Solberg (H) fastslår at en storstreik kunne fått store følger for landet.

– Jeg har forstått at det har vært mange krevende temaer i forhandlingene. At det er oppnådd enighet, viser at vi har ansvarlige parter. I forhandlingene har partene vist til at det er utfordringer ved dagens AFP-ordning og ønsker å utrede alternativer. Regjeringen har sagt seg villig til å bidra i dette arbeidet, sier statsministeren.

Tettet AFP-hull

Og AFP-ordningen var trolig den aller hardeste nøtten, mens lønn ble sett på som lettest å bli enig om.

– Vi gikk inn i disse forhandlingene med krav om en mer rettferdig pensjon. Vi ønsket å tette hull i AFP-ordningen, vi ønsket å sikre sliterne, vi ønsket å få på plass regler knyttet til reise, kost og losji samt økt kjøpekraft for våre medlemmer. Her nådde vi fram på alle punkt unntatt ett – som gikk på den obligatoriske tjenestepensjonsordningen (OTP), fastslår LO-leder Hans-Christian Gabrielsen overfor NTB.

Kravet om opptjening fra første krone i OTP fikk nemlig ikke gjennomslag. LO-sjefen fastslår likevel at de lange forhandlingene var vel verdt innsatsen.

Lavtlønte får mest

Også hos den andre arbeidstakerparten, YS, er man glad for at en storstreik i privat sektor er unngått. Leder av YS Privat, Vegard Einan, mener meklingsresultatet er så godt at det kan anbefales medlemmene.

– Vi er glade for å ha funnet en løsning som gjør at vi unngår streik. Det har vært en vanskelig og langvarig mekling, men vi har fått gjennomslag for de fleste av de viktigste kravene våre. I sum er dette et resultat vi kan anbefale for medlemmene våre, sier Einan.

Han mener lønnsrammen på 2,8 prosent gir en ansvarlig reallønnsvekst for de fleste av YS' medlemmer.

– Norsk økonomi går bedre, og vi får nå vår andel av denne veksten. Alle vil få tillegg i år, og de lavtlønte får litt ekstra, sier han.

Styrkeprøve

NHO-sjef Kristin Skogen Lund er også lettet, men innrømmer at meklingen har vært en komplisert, slitsom og intens styrkeprøve. Hun trekker fram som det viktigste at man har fått et «oppgjør som er forsvarlig innenfor de økonomiske rammene».

– Dessuten har vi fått en enighet om målsetting for en framtidig AFP-ordning som vil bli bedre for både arbeidergiver og arbeidstaker, og det er et stort og viktig arbeid, sier hun.

NHO-sjefen sier målet er å komme så langt gjennom utredningen at de kan bli enige om å behandle ny modell i mellomoppgjøret 2019.

Fakta om lønnsoppgjøret

15 timer på overtid ble NHO og LO/YS enige i årets tariffoppgjør.

Det generelle lønnstillegget blir på 1 krone timen fra 1. april 2018, det vil si 1.950 kroner i året.

I tillegg ble det gitt et lavlønnstillegg på 2,50 kroner i timen, 4.875 kroner i året.

De lavtlønte får da totalt 6.825 kroner i året til alle på overenskomster som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, (gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er kr 464 139 i året).

Rammen for årets oppgjør anslås til 2,8 prosent årslønnsvekst.

LOs medlemmer skal ta stilling til det framforhandlede resultatet i årets tariffoppgjør i en uravstemning som avholdes 26. april.

Partene er enige om mål og rammer for en ny, framtidig avtalefestet pensjon (AFP).

Den nye ordningen vil fortsatt være en kvalifiseringsordning, men AFP-pensjonen den enkelte får, vil henge tettere sammen med hvor mange år de har jobbet i en AFP-bedrift. På den måten vil flere, også yngre arbeidstakere, nyte godt av ordningen, og langt færre vil falle ut.

Detaljene rundt den nye AFP-ordningen skal utredes sammen med myndighetene og tas inn i et senere tariffoppgjør.

LO-medlemmene skal få ta stilling til den nye AFP-ordningen i uravstemning.