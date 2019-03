Erna Solberg vil ha debatt om verdiskaping

– I store deler av norsk politikk er ikke verdiskapning tema lenger. Men dette er en av de aller viktigste diskusjonene framover. Vi er nødt til å jobbe med omstilling i Norge og skape flere grønne, private arbeidsplasser, sa Solberg da hun og nestlederne Jan Tore Sanner og Bent Høie presenterte dagsordenen for landsmøtet på et frokostmøte i Oslo onsdag.

– Denne debatten vil bli høyere og større og er helt nødvendig. Om ikke lenge vil vi trenge flere bein å stå på. Det haster med en enda mer verdiskapende politikk, slo statsministeren fast.

Også omstridte temaer som tiggeforbud, aktiv dødshjelp, lakseskatt, pappapermisjon og fraværsgrense i ungdomsskolen er ventet å skape debatt på landsmøtet.

Høyre-optimisme

Det er et optimistisk Høyre som nå går kommunevalgkampen i møte. Høyre ligger an til å gjøre det bedre enn i 2015, ifølge Solberg.

– Vårt mål er at halvparten av Norges befolkning skal bo i en Høyre-styrt kommune, sier hun.

Skal det skje, må Høyre vinne tilbake byer som Oslo, Bergen og Bodø.

For første gang på elleve år skal Høyre også vedta et nytt prinsipprogram på landsmøtet.

– Samfunnet har endret seg siden 2008, kommenterte leder for programkomiteen og nestleder Jan Tore Sanner.

Olje og klima

Begrepene «olje», «gass» og «petroleum» er ikke nevnt i det nye programmet, som skal gjelde til 2030. Sanner avviser imidlertid at dette er et tegn på at Høyre sleper beina etter seg inn i klimaalderen.

– Det mener jeg at det ikke er. Prinsipprogrammet er veldig tydelig på at klimautfordringene er en av de største utfordringene vi står over for, sier han til NTB.

Bent Høie understreker at Høyre ikke vil tidfeste når Norge skal slutte å pumpe opp olje og gass.

– Det er uaktuelt å sette en sluttdato for oljevirksomheten, slår han fast.

Klimaløsningene må finnes i samarbeid med petroleumsindustrien, mener Høyre.

– Det er ikke snakk om enten eller, men både og, sier Høie.