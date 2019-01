Nye Veier fremskynder E 39-arbeidet

Det melder Nye Veier i en pressemelding søndag kveld.

For prosjektet Lyngdal øst til Lyngdal vest kan anleggsarbeidet være igangsatt så mye som ett år tidligere enn planlagt.

– Målet er å kunne skrive kontrakt vinteren 2020, og ha byggestart for strekningen fra Herdal til Røyskår innen årsskiftet 2020/2021, opplyser prosjektdirektør Asbjørn Heieraas.

Planen deres har vært kontinuerlig utbygging på strekningen fra Kristiansand til Lyngdal. Strekningene tas i rekkefølge Kristiansand vest–Mandal øst og Mandal øst–Mandal by.

Nye Veier

Deretter bygges de neste to strekningene Mandal–Lyngdal øst og Lyngdal øst–Lyngdal vest.

– Nå ønsker vi å forsere utbyggingen av strekningen gjennom Lyngdal, sier Heieraas.

– Vi må være trygge

Parallelt med å få jobbene ut i markedet, må Nye Veier også jobbe med organisering av utbyggingen.

Arkivfoto

– Det blir en viktig oppgave den nærmeste tiden. Vi må være trygge på at vi klare for å følge opp anlegget den dagen entreprenøren står der, samtidig med at vi er i innspurten på strekningene fra Kristiansand til Mandal, understreker Heieraas i pressemeldingen.

Når det gjelder strekningen Mandal – Lyngdal øst, må områdereguleringsplanen vedtas før Nye Veier kan gå ut i markedet med denne. Målet er områdeplanvedtak høsten 2019, og deretter påfølgende reguleringsplanarbeid.

Målet er byggestart i løpet av 2021.

- Umiddelbart etter at vi har et områdeplanvedtak går vi ut i markedet med også denne kontrakten. Vi har tro på at vi også her kan komme i gang raskere enn opprinnelig planlagt, sier prosjektdirektøren.

Olga Wilhelmsen er tildelt rollen som prosjektleder for å få strekningen raskest mulig klar for utbygging. Hun kommer fra stillingen som prosjektleder for strekningen Mandal øst – Mandal by.