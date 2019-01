Dette er de antatt omkomne etter snøskredet i Tamokdalen

De fire er Mikael Sten (29), Niklas Nyman (36) og André Stenfors (32), alle fra Finland, og Disa Bäckström (29) fra Sverige. De fire hadde vært på et isklatrerkurs i Lyngen, da de bestemte seg for å avslutte reisen med en topptur til Blåbærfjellet i Balsfjord kommune.

De tre finske statsborgerne er svenskspråklige og kommer fra Østerbotten i det vestlige Finland.

Fikk signaler fra skredpeilere

Politiet antar at de fire ble tatt av et snøskred nær toppen av fjellet 2. januar og uttalte to dager senere at det ikke lenger var realistisk å finne noen i live. Redningsmannskapene hadde da fått signaler fra to snøskredpeilere inne i skredet, men disse har begrenset batteritid.

Det er ikke mulig å overleve to døgn begravd i et snøskred, konstaterte overlege Mads Gilbert ved Universitetssykehuset i Tromsø.

– Det finnes ingen kunnskap eller forskning som sier at det er mulig å overleve i nesten to døgn begravd i et snøskred. Derfor er vi medisinsk sikre på at de fire ikke overlevde dette skredet, sa han.

Familiene takker redningsmannskapet

I forbindelse med at politiet nå har frigitt navnet på de omkomne, ønsker familien å oppfordre pressen til at den viser respekt for de pårørende og deres sorg.

Samtidig takker de redningsmannskapet, helsepersonell, politiet og det lokale kriseteamet for den fantastiske innsatsen de har lagt ned og fortsatt legger ned. De pårørende retter også en varm takk til Balsfjord kommune for måten de er møtt på, går det frem av en pressemelding fra Troms politidistrikt.

Ingen leting mandag

Været gjør at det heller ikke mandag blir noen leting etter de fire antatt omkomne skiløperne i Tamokdalen i Troms.

Det opplyser Troms politidistrikt. Mandag morgen var det et møte der både politiet og eksterne aktører deltok, får NTB opplyst.

– I dagene som kommer, vil Troms politidistrikt i samarbeid med frivillige mannskaper og andre offentlige og private etater gjøre det som er mulig for å lokalisere og trygt hente ut de omkomne. Vi er imidlertid avhengige av at vær- og skredforhold er slik at dette kan gjøres på en sikker måte for de mannskapene, skriver politiet i en pressemelding.

Søndag formiddag gjorde politiet et nytt forsøk på å gjenoppta søket etter de fire skituristene som trolig omkom i et snøskred fra Blåbærfjellet onsdag i forrige uke. Et helikopter fra Forsvaret lettet og fløy like over skredområdet, men kunne ikke sette mannskapet på bakken fordi været ble for dårlig.

Kan bli bedre onsdag

Statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl sier at det først onsdag ser ut til å bli ordentlig gunstige leteforhold.

– Utover tirsdagen vil det bli bedre, men noe vind og byger vil fortsatt kunne by på problemer, sa han.

Allerede torsdag ventes et nytt lavtrykk med økende vind og nedbør.