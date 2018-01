Jonas Gahr Støre med oppsiktsvekkende Trond Giske-spark til Jens Stoltenberg

Den oppsiktsvekkende uttalelsen fra Jonas Gahr Støre kom på tampen av pressekonferansen i kjølvannet av Giskes exit som nestleder.

VG viste til mange rykter knyttet til den nå avgåtte nestlederen og stilte spørsmål til Ap-lederen om han som leder i Ap burde ha forholdt seg til rykter.

– Det skal jeg ta en runde med meg selv i ettertid om jeg burde det. Da må jeg si at tror jeg kanskje har hatt forgjengere som også bør stille seg det spørsmålet ganske grundig, sier Støre.

På et blunk koblet han dermed inn forgjengere som NATO-generalsekretær Jens Stoltenberg og tidligere Ap-leder Thorbjørn Jagland i Trond Giske-saken.

Støre la til at han synes etterpåklokskap er en meget viktig egenskap.

Stoltenberg har lenge hatt som linje at han i utgangspunktet ikke ønsker å kommentere politiske forhold i Norge.

9 timer

Det kom en rekke avklarende detaljer fram på pressekonferansen.

Blant annet avslørte Støre at Giske i løpet av to møter på totalt ni timers varighet ble forelagt varsler mot ham selv og fikk kommet med sitt syn på varslene.

Dette skjedde i form av et seks timers langt møte 21. desember i fjor og et tre timer langt møte 1. januar.

Siden da har ikke Giske, som fortsatt er sykemeldt, møtt Støre. Giske har frist ut denne uken på å komme med sin versjon av sakene det har kommet varlser om.

Ap-lederen ønsket ikke å kommentere hvorvidt han tror tilliten til Giske for hans egen del kan gjenopprettes.

Men Støre ble også spurt om Giske noen gang kan komme tilbake i toppverv i Ap.

– Enhver som har mistet tillit, bør ha muligheten til å bygge den opp igjen gjennom sitt arbeid, sa partilederen.

Støre understreket også at «vi skal bidra til å sørge for at han for fullt kan delta i arbeidet som stortingsrepresentant når han kommer tilbake etter endt sykemelding».

– Vi skal ta i mot ham på en god måte, sa Støre.

– Vi har siden tirsdag jobbet med å innhente informasjon om de hendelsene det er varslet om. Hovedbildet er at denne dokumentasjonen underbygger varslernes historier, sa han.

– Men før vi endelig konkluderer i spørsmålet om det har funnet seksuell trakassering, skal vi både gi Giske anledning til å komme med ytterligere synspunkter, som han har bedt om, og fra vår side gjøre ham kjent med det som har fremkommet av annen dokumentasjon siden det siste møtet, fortsatte Støre.

– Jeg er opptatt av at dette ikke skal trekke unødvendig ut i tid. Giske har meddelt at han har som mål å komme med sine nye innspill i løpet av denne uken. Den tiden får han. Når dette er sluttført, vil varslerne få tilbakemelding på sine varsler, slik vi har forpliktet oss til, sa partilederen.

Kabalmøte tirsdag

Stortingsgruppens styre møtes tirsdag. Der er det ventet at kandidater som ny finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet vil bli diskutert.

Giske har stilt sin rolle som fraksjonsleder i finanskomiteen til disposisjon, og vil bli erstattet.

Nå gjenstår det for Ap-toppledelsen å komme til konklusjoner i de enkelte varslersakene.

På spørsmål om når konkret gikk fra å ha tillit til å miste tillit til Giske, viste han til rådet han ga til Giske om å fratre som nestleder og at ting var klart for ham «en gang i forrige uke».

Tajiks framtid

Et ubesvart spørsmål er framtiden til Hadia Tajik som Ap-nestleder.

Kritiske røster har tatt til orde for å innkalle til et ekstraordinært landsmøte for å vurdere blant annet Tajiks posisjon.

– Vi kan fortsette med én nestleder fram til neste landsmøte. Ap har historie for å ha både en og to nestledere, bekreftet Støre.

Han sa at det var opp til organisasjonen om det skulle kalles inn til ekstraordinært landsmøte og at sentralstyret var mot dette.

– Men vi får se hva organisasjonen mener. Vi skal ha en runde på dette, sier Støre.

Aftenbladet slapp til med to spørsmål under pressekonferansen.

Er du trygg på at Hadia Tajik ikke har blitt svekket som nestleder i Trond Giske-saken? Frykter du at Trond Giske-saken har lagt grobunn for ikke mindre, men mer, maktkamp?

– Jeg har ikke noen kommentarer til tilliten til enkeltpersoner i partiledelsen. Jeg har forventninger til at de i partiledelsen er fullt ut klar over det ansvaret vi har. Vi har fått ansvaret fra landsmøtet, og det vil være et kommende landsmøte som vurderer om vi er den tilliten verdig, svarte Støre.