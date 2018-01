PST mener norsk ingeniør oppfordret til drap på piloter

Tiltalen ble klar onsdag, får TV 2 bekreftet av mannens forsvarer Brynjar Meling, som sier hans klient ikke erkjenner straffskyld.

Mannen, som inntil han ble pågrepet 11. mai 2015 jobbet i Aker Solutions på Fornebu, er tiltalt for å ha spredt informasjon knyttet til terror på internett og for å ha oppfordret til drap. Da han ble pågrepet, ble han siktet etter straffelovens paragraf 147 c som blant annet omhandler oppfordring til terrorhandlinger og opplæring i terrormetoder.

– Han mener det foreligger bevis for at det ikke kan være han som har logget seg inn på det utstyret som har blitt brukt på gitte tidspunkter, sier Meling til TV 2.

Mannen, er norsk statsborger, men opprinnelig fra Irak.

– Han mener han har forklart seg inngående om hvor han står politisk og religiøst og hvilke holdninger han har overfor IS og andre terrorgrupper. Han tar til etterretning at PST åpenbart ikke kan ha lagt dette til grunn, sier Meling.

I tillegg til oppfordring til drap og terrortiltale er mannen tiltalt for å ulovlig oppbevaring av en jaktrifle og ammunisjon.

Den terrortiltalte mannen ble pågrepet etter at arbeidsgiveren varslet politiet om mistenkelig atferd. Arbeidsgiveren skal ha oppdaget at han var aktiv på ekstreme nettsider. Ifølge TV 2 var mannen ikke sentral i det islamistiske miljøet i Norge da han ble pågrepet. Han ble løslatt fra varetekt i august 2015.