Det kommer fram i et svarbrev fra Jensen til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om omorganiseringen av SSB tirsdag.

– I tillegg til årsrapportmøtet og halvårsrapportmøtet avtales andre møter ved behov. For slike møter er det ikke utarbeidet fullstendige, omforente referater. Det gis ikke innsyn i departementets interne nedtegnelser fra slike møter, skriver Jensen.

Konkret anmodet komiteen om å få innsyn i referater eller notater fra fem ulike møter som ble holdt i løpet av 2017.

Christine Meyer måtte i november i fjor trekke seg som SSB-sjef i kjølvannet av byråets omstridte omorganisering, som hun sto i spissen for.

Enkeltmedarbeidere

En sentral del av omorganiseringen var å flytte titalls forskere fra forskningsavdelingen til statistikkavdelingen.

Kontrollkomiteen stilte i sitt brev Jensen spørsmål om hun mener det er i tråd med god eierstyring å diskutere navngitte medarbeidere i samtaler mellom departementet og etatsledere.

– Det er ikke grunnlag for å hevde, verken fra mine skriftlige eller muntlige svar til komiteen, at dersom tre personer ikke ble berørt, ville omstillingen kunne fortsette, skriver Jensen.

Hun viser til at telefonsamtalene det siktes til, er omtalt i hennes brev til kontrollkomiteen 21. november i fjor.

– I den løpende kontakten med etater er det ikke uvanlig at navngitte medarbeidere omtales, heter det.

Flere spørsmål

Tirsdagens svar fra Jensen kommer etter at kontrollkomiteen 16. januar sendte et brev med ytterligere spørsmål til finansministeren. Det skjedde uken etter en åpen høring i saken, som alt i fjor høst var gjenstand for en omfattende brevutveksling mellom komiteen og Jensen.

En enstemmig komité mente sist uke at det fortsatt er flere ubesvarte spørsmål i saken.

Spørsmålene handler blant annet om at Jensen i høringen ga uttrykk for at Meyer allerede i januar 2017 ble advart om at hun burde vente med omorganiseringen i påvente av utredningen fra statistikklovutvalget.

I svarbrevet skriver Jensen at hun fremover vil legge opp til en «noe hyppigere formell styringsdialog med SSB enn det som har vært praktisert hittil».