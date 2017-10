10.000 ruter-batterier kan være brannfarlige

Selskapet har oppdaget at enkelte batterier som brukes i W1-rutere, kan ha en defekt. Alle kunder som har denne rutertypen, omtrent 8.000 privatkunder og 2.000 bedriftskunder, blir derfor bedt om å fjerne batteriet.

Dersom man har et defekt batteri som ikke fjernes, kan det i ytterste konsekvens resultere i et branntilløp. Ice.net har ikke registrert tilfeller av branntilløp på grunn av defekte batterier, men vil være føre var.

– Vi beklager ulempen det vil medføre, men vi setter alltid sikkerheten først, sier Eivind Helgaker, administrerende direktør i ice.net.

Alle rutere kan fremdeles brukes med strømkabel etter at batteriet er fjernet, uten at det vil ha betydning for ruterens ytelse.

Selskapet oppfordrer kunder som fjerner ruter-batteriet til å levere det til en kommunal gjenbruksstasjon og opplyse dem om at batteriet kan ha en defekt.