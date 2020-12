75 passasjerer får ikke fly til Sola

To flyginger fra Aberdeen til Sola er kansellert mandag og tirsdag. Totalt 75 passasjerer kommer seg dermed ikke til Sola som planlagt.

Ifølge Aftenposten skal to fly fra London lande på Gardermoen mandag ettermiddag, mens to fly fra Aberdeen er ventet til Bergen og hit til Stavanger lufthavn Sola. Foto: Carina Johansen / NTB

Elisabeth Bie Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

Det skriver pressesjef John Eckhoff i SAS i en e-post til Aftenbladet mandag.

Regjeringen stanset mandag formiddag innreise fra Storbritannia umiddelbart for å hindre spredning av den nye virusvarianten. Norge stanser alle direkteflyginger fra Storbritannia med umiddelbar virkning. Tiltaket gjelder i første omgang fram til lille julaften onsdag, men kan bli forlenget. I tillegg strammes det inn på flere tiltak overfor reisende fra Storbritannia. Blant annet må alle som har ankommet Norge fra Storbritannia de siste to ukene melde seg for testing.

Avgang til Aberdeen som planlagt

Det betyr at SAS-flyet fra Aberdeen til Stavanger lufthavn Sola klokka 19.55 mandag og tirsdag blir innstilt. Men de planlagte avgangene til Aberdeen klokka 17.15 vil ifølge Eckhoff gå som planlagt disse to dagene. Men returen blir med tomme flyseter, og eventuelt bare last.

Eckhoff opplyser at totalt 75 passasjerer var booket inn på de to flygingene fra Aberdeen som nå er kansellert.

– Målet er bedre oversikt

– Vi må sikre at virusvarianten som er påvist i Storbritannia i minst mulig grad sprer seg til Norge. Derfor stanser vi nå direkteflyginger fra Storbritannia og strammer inn tiltak for reisende fra dette området. Dette er i tråd med råd vi har fått fra Helsedirektoratet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Målet er å få bedre oversikt over situasjonen med det muterte viruset og gjennomføre nødvendige tiltak. I tillegg til stans i flyginger innføres flere tiltak overfor reisende fra Storbritannia fram til 10. januar.