Bergen lufthavn Flesland stengt etter røykutvikling i verksted

Bergen lufthavn Flesland er stengt etter at det oppsto røykutvikling i et verksted tilhørende helikopterterminalen. Brannen er slukket.

NTB

– Det har oppstått røykutvikling på et verksted tilknyttet heliporten som ligger et godt stykke nord for hovedterminalen på Flesland. Det viser seg at det muligens har vært en brann i et batteri, sier vaktkommandør Ole Jakob Hartvigsen ved 110-sentralen i Bergen til NTB.

Brannen er nå slukket.

– Bygningen ble evakuert, og vi driver nå og ventilerer på stedet, sier han.

Vest politidistrikt meldte på Twitter like etter klokken 17 at lufthavnen og luftfarten var nedstengt som følge av brannen.

Politiet fikk melding om brannen klokken 16.42.