I en heis får en 16-åring «ganske hard medfart» av en politimann. Tre politibetjenter bryter seg inn på rommet til en 12 år gammel gutt. I en skog blir ei jente med selvmordstanker forfulgt av væpnet politi. På ett år utførte politiet i Norge 2800 oppdrag for barnevernet. Her presenterer Aftenbladet den første nasjonale statistikken om politioppdrag mot barn under barnevernets omsorg.

Håndjern, basketak og uniformert politi. På ett år utførte politiet i Norge 2800 oppdrag for barnevernet. Det viser dokumentasjon Aftenbladet har gått gjennom.

Tre politibetjenter bryter seg inn på rommet til en 12 år gammel gutt.

I en heis får en 16-åring «ganske hard medfart» av en politimann.

I en skog blir ei jente med selvmordstanker forfulgt av væpnet politi.

Flere tusen barn og ungdommer i Norge er plassert utenfor hjemmet sitt, 1100 på barnevernsinstitusjon. Dette er barnas hjem. For de fleste er det hjem samfunnet har gitt dem, etter å ha bestemt at hjemmene de kom fra, ikke var gode nok. Omsorgen var uforsvarlig. De ansatte på institusjonene er deres nye omsorgspersoner. Her skal de få et bedre liv.

To cellebiler og fire uniformerte betjenter var til stede da denne gutten ble hentet ut av morens hjem. Stavanger Aftenblad

Samtidig:

Med jevne mellomrom rapporterer mediene om uniformert politi som rykker ut til disse institusjonene etter at barnevernet har bedt om hjelp. Om barn og ungdom som påsettes håndjern, transporteres i politibiler og iføres spytthette. Eller om en 10-åring som iført håndjern bæres av politibetjenter. Ut av et barnevernskontor og inn i en cellebil. Og kjøres av gårde.

Hvor ofte tilkaller barnevernet politiet her i Norge?

Hvor ofte bruker politiet makt mot utsatte barn?

Dette har ingen hatt oversikt over.

Hvor ofte blir barnevernsbarn påsatt spytthette, bodycuff eller håndjern?

Hvor ofte blir de spent fast og kjørt av gårde i uniformerte politibiler?

Tilkaller barnevernet politiet bare når det er «nødvendig»?

Er politiet for hardhendte, eller tar de hensyn?

Brytes barnas menneskerettigheter? Eller går det pent og pyntelig for seg?

Ingen har oversikt.

Verken regjeringen, Stortinget, ansvarlige etater eller forskere.

Heller ikke tilsynsorganene som skal passe på barna har visst.

Det har Aftenbladet forsøkt å gjøre noe med.

I dag publiserer vi den første nasjonale oversikten over politiets maktbruk mot barn og unge under barnevernets omsorg.