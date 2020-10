Hunden var hjemme da Anne-Elisabeth Hagen forsvant

Hunden Tassen var hjemme dagen Anne-Elisabeth Hagen forsvant, men politiet var for sene med å gjøre kriminaltekniske undersøkelser av valpen.

Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Lørenskog 31. oktober 2018. Ektemannen Tom Hagen er siktet for å ha drept henne eller medvirket til det. Foto: Vidar Ruud / NTB

Det skriver NRK. Ifølge fagpersoner kanalen har snakket med, er det mulig å finne relevante spor på kjæledyr i kriminalsaker.

Ifølge politiets tidslinje var Anne-Elisabeth Hagen alene hjemme sammen med valpen Tassen da én eller flere gjerningspersoner tok seg inn i boligen. Hunden ble funnet innesperret i en stue i huset.

Ståle Kihle, bistandsadvokaten til familien Hagens tre voksne barn, sier til NRK at det er «opplagt» at hunden også burde ha blitt undersøkt.

– Det er jo en «gjenstand» som burde vært undersøkt og et sted man teoretisk sett kunne tenke seg å finne spor. Det har jo politiet også skjønt, men tydeligvis altfor sent, sier Kihle til kanalen.

Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen etter at hun forsvant fra parets hjem i Lørenskog i oktober 2018. Han nekter straffskyld. Politiet utelukker ikke at flere personer har vært delaktige i saken.

Øst politidistrikt har ikke ønsket å svare på spørsmål om hunden.

– Av hensyn til etterforskningen kan vi ikke kommentere hvilke undersøkelser vi har gjort eller ikke, eller spekulasjoner rundt dette, skriver politiinspektør Agnes Beate Hemiø i en epost til NRK.