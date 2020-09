Forbudt med private samlinger med flere enn ti personer i Oslo

Etter mer koronasmitte i hovedstaden kommer byrådet i Oslo med nye strenge anbefalinger og de forbyr private samlinger med flere enn ti personer.

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

Byrådsleder Raymond Johansen orienterte om koronasituasjonen i Oslo. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB – Kenneth Kandolf Haug og Oda Ertesvåg

– Hvis antallet smittede fortsetter å øke, må vi innføre svært inngripende tiltak, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

På pressekonferansen kom han med kraftige advarsler til Oslos befolkning om den voksende koronasmitten i byen. I forrige uke ble det registrert over 300 smittede i hovedstaden – mer enn 100 flere enn uka før.

Johansen minnet om enmetersregelen og konsekvensene dersom smitten ikke snart igjen kommer under kontroll.

– Vi må få meteren tilbake i alt vi gjør, sa han.

– Mer enn en pekefinger

Byrådet forbyr fra og med tirsdag at flere enn ti personer får samles i private hjem de neste 14 dagene, og kommunen vurderer også et forbud mot offentlige arrangementer på mer enn 50 personer innendørs.

– Dette er mer enn en pekefinger. Vi kommer med et forbud. Nå er det ulovlig å være flere enn ti i private sammenhenger, slår Johansen fast overfor NTB.

Byrådet kommer med en sterk generell oppfordring om å bruke munnbind der det er mange mennesker, ikke bare i kollektivtransporten, hvor kommunen nå oppfordrer til å bruke munnbind alltid og uansett.

Byrådsleder Johansen avviser at den nye anbefalingen kommer fordi Folkehelseinstituttets anbefalinger om å bruke munnbind i kollektivtrafikken er for utydelige.

– Jeg tror at FHI er veldig enige i den anbefalingen som vi kommer med nå. Det er selvfølgelig begrenset hva man klarer å beskytte med munnbind, men symbolsk er det også veldig viktig. Vi må være årvåkne, tenke på at man kan smitte andre. Tar du på munnbind, er du også psykologisk i en helt annen situasjon enn hvis du ikke gjør det, sier han.

Raymond Johansen håper anbefalingen fører til en endring i bybildet.

Anbefaler registrering på kafeer og utesteder

Videre anbefaler byrådet i Oslo alle serveringssteder, kjøpesenteret og andre publikumsrettede tjenester om å registrere alle gjester og besøkende for å gjøre smittesporingen mer effektiv.

Ved restauranten Köd i Oslo sentrum ble det kjent at en servitør var smittet sist lørdag, men restauranten hadde registrert alle gjester som var til stede den kvelden servitøren jobbet, og kunne dermed kontakte dem med oppfordring til å teste seg.

– Med økt smitte må vi se veldig nøye på dette med smitteoppsporing. At man blir registrert, vil gjøre dette arbeidet lettere, sier Johansen, som presiserer at dette ikke bare gjelder skjenkesteder.

Byrådet ber om at personvernet ivaretas og at opplysningene slettes når smittefaren er over.

Kommunen har sendt ut en SMS til alle som befinner seg i byen, med oppfordring om å holde avstand, bruke munnbind og holde seg hjemme om de føler symptomer.