Oslo byrådsleder truer med svært strenge tiltak om smitten øker

– Hvis antallet smittede fortsetter å øke, må vi innføre svært inngripende tiltak, uttalte byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på en pressekonferanse mandag.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Byrådsleder Raymond Johansen orienterte om koronasituasjonen i Oslo. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

– Vi må få meteren tilbake i alt vi gjør, sa Johansen og gjentok statsminister Erna Solbergs anbefaling fra før helgen.

Begge politikere mener den anbefalte meteren med avstand mellom personer har blitt kortere gjennom de siste månedene.

Johansen kom med kraftige advarsler til Oslos befolkning om den voksende koronasmitten i byen. Samtlige 15 bydeler har nå påvist over 20 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Gamle Oslo, St. Hanshaugen og Sagene har over 100 smittede per 100.000 innbyggere.

Nye anbefalinger

Byrådet kommer også med nye regler og anbefalinger om forsamlinger, munnbind på kollektivtransport, og registrering av gjester på utesteder.

Antallet personer som får samles i private hjem er redusert til ti fra og med tirsdag, og kommunen vurderer også et forbud mot offentlige arrangementer på mer enn 50 personer innendørs.

Mens Folkehelseinstituttet (FHI) i flere uker har anbefalt at passasjerer på kollektivtransporten i osloområdet bruker munnbind i rushtiden – når det er umulig å holde en meters avstand – kommer det nå en sterk oppfordring fra Oslo kommune om å bruke munnbind på kollektivtransporten til enhver tid.

Dette skyldes ikke bare økende smittetall, men også at samtlige bussjåfører i Oslo og det gamle Akershus er i streik. Dermed er det et kraftig press på trikker og T-baner i hovedstaden.

Registrerer gjester

Munnbindanbefalingen gjelder også på andre steder der man ikke kan holde en meters avstand til enhver tid, deriblant kjøpesenter og matbutikker.

Kommunen har sendt ut en SMS til alle som befinner seg i byen, med oppfordring om å holde avstand, bruke munnbind og holde seg hjemme om de føler symptomer.

Oslos serveringssteder oppfordres nå innstendig til å registrere alle gjester. Ved restauranten Köd i Oslo sentrum ble det kjent at en servitør var smittet sist lørdag, men restauranten hadde registrert alle gjester som var til stede den kvelden servitøren jobbet, og kunne dermed kontakte dem med oppfordring til å teste seg.