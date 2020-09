Riksadvokaten henlegger Fagereng-saken i Tromsø

Riksadvokaten henlegger draps- og drapsforsøkssaken mot moren som i desember i fjor ble funnet død sammen med sine tre barn i vannet utenfor Fagereng i Tromsø.

Et 60-talls lys er tent på åstedet hvor en sudansk mor tok med seg sine tre barn ut i havet 2. desember 2019. Politiets etterforskning har gitt påtalemyndigheten grunnlag for å slå fast at hun drepte to av sine barn og forsøkte å drepe det tredje. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

NTB-Steinar Schjetne

Fra politiets pressekonferanse i Tromsø med politistasjonssjef Anita Hermandsen (t.h.) og politiadvokat Gøril Lund om etterforskningen av Fagereng-saken i begynnelsen av desember i fjor. Politiets etterforskning har gitt påtalemyndigheten grunnlag for å slå fast at moren til de tre barna drepte to av sine barn og forsøkte å drepe det tredje. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

To av barna og deres mor var døde da de ble hentet opp av vannet utenfor det populære rekreasjonsområdet på Fagereng i Tromsø 2. desember i fjor.

Den 27 år gamle sudanske moren har vært siktet for drap og drapsforsøk så lenge etterforskningen har pågått. Hun er siktet for drapsforsøk på sitt minste barn, en da halvannet år gammel jente, som var den eneste av de fire som berget livet.

– Politiets etterforskning har gitt påtalemyndigheten grunnlag for å slå fast at hun drepte to av sine barn og forsøkte å drepe det tredje. Riksadvokaten henlegger saken fordi den siktede kvinnen er død, skriver Troms politidistrikt i en kort pressemelding fredag morgen.

Politiet holder en pressekonferanse om straffesaken senere fredag og vil ikke gi ytterligere informasjon før den tid.

Ventet henleggelse

Saken ble ferdig etterforsket i juli og har ligget hos påtalemyndigheten siden. Det er Riksadvokaten som i siste instans har besluttet å henlegge saken. Beslutningen var ventet, siden gjerningspersonen er død.

Førstestatsadvokat Lars Fause deltar på politiets pressekonferanse for å orienterere om Riksadvokatens beslutning.

Politiets arbeid har ikke gitt holdepunkter for at noen andre har medvirket – verken ved å tilskynde til morens handlinger eller ved å bistå henne på andre måter. I august sa Fause til Nordlys at det ikke er sikkert at man får vite hva som skjedde eller hva som var motivet for handlingen.

– Hvis vi mener at det er hun som har drept dem, så blir saken henlagt fordi siktede er død. Da blir det heller ingen straffesak, som vanligvis gir svar på slike ting, sa han.

Kartla kvinnens bevegelser

Ved å følge de elektroniske sporene som mobiltelefonen til moren etterlot seg gjennom Tromsø ettermiddag 2. desember, har politiet kartlagt de siste bevegelsene til moren og de tre barna. Det går 1 time og 12 minutter fra de forlater hjemmet til siste observasjon av dem blir gjort.

Reisen til rekreasjonsområdet på Fagereng er dessuten godt dokumentert gjennom kollektivbilletter, vitneobservasjoner og opptak fra overvåkingskameraer.

Rundt en halvtime etter siste kjente observasjon finner en tilfeldig forbipasserende en forlatt barnevogn og to par barnesko på gangveien like ved stedet der de fire ble funnet livløse i vannet. De ser også fotspor i snøen ned til vannet.