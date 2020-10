Opposisjonen med over 3000 spørsmål om statsbudsjettet

Aldri før har opposisjonen på Stortinget sendt så mange spørsmål til Finansdepartementet om statsbudsjettet som nå. Hele 3.258 er det blitt.

Kari Elisabeth Kaski (SV) har spurt om departementenes pengebruk på frukt. Her er hun under framleggingen av forslaget til statsbudsjett nylig. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Ifølge Aftenposten/E24 er tallet på spørsmål til 2021-budsjettet 35 prosent høyere enn til 2020-budsjettet. Selv toppåret 2017 er passert, med nær 300 flere spørsmål.

Bare til saksbehandleren som har ansvar for bilavgifter, har det kommet over 100 spørsmål. Fra spørrefristen 19. oktober kan departementet bruke tida fram til 30. oktober på å svare.

– Det er ingen tvil om at denne oppgaven blir stadig mer krevende å håndtere for oss. Vi jobber sent og tidlig med å komme i mål. Dette arbeidet beslaglegger store deler av kapasiteten vår nå, sier kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen i Finansdepartementet.

Både Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti spør om kostnadene for fruktordninger i departementene.

– Regjeringen kuttet fruktordningen på skolene for noen år siden. De har ordningen selv i departementet. Vi har fått tall for frukt i Utenriksdepartementet, og det er veldig store tall. Vi er for frukt. Det er veldig viktig for folkehelsen, sier SVs Kari Elisabeth Kaski.

Av drøyt 1,4 millioner kroner som er brukt på frukt i departementene fra nyttår til september, står Utenriksdepartementet for 443.000 kroner, ifølge svaret.