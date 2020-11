Frp og regjeringen fortsetter budsjettforhandlingene

På vei inn til møtet med regjeringspartiene om statsbudsjettet for neste år sier Frp-leder Siv Jensen at det fortsatt er avstand.

Frp-leder Siv Jensen etter budsjettforhandlinger med regjeringspartiene på Statsministerens kontor fredag. Forhandlingene fortsetter på Statsministerens kontor søndag. Foto: Terje Bendiksby / NTB

NTB

Statsminister Erna Solberg (H), KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad og Venstre-leder Guri Melby forhandler med Jensen på Statsministerens kontor søndag ettermiddag. Det er to dager siden forrige gang de møttes.

– Det er jo fortsatt avstand mellom oss, sier Jensen på vei inn til møtet.

Jensen sier hun forventer «et milliardbeløp» til pensjonister og gjentar at Frp krever mye mer for å få ned avgiftene på grensehandelsvarer. I tillegg er asyl- og innvandringspolitikk et viktig tema.

Både i regjeringen og Fremskrittspartiet har det vært jobbet gjennom helgen i håp om å få ytterligere framdrift i forhandlingene. Fredag gjorde Jensen det klart at det fortsatt var en del som må på plass før Frp kunne støtte budsjettet.

– Nå har vi hatt et konstruktivt møte, hvor vi ser progresjon. Men det er fortsatt ting som står igjen. Vi er altså ikke i havn på flere av de viktige sakene som Fremskrittspartiet har spilt inn, sa hun.

Det er lite trolig at en avtale vil komme på plass søndag, etter det NTB forstår. Jensen har da også påpekt at Stortinget etter planen ikke skal behandle budsjettet i plenum før torsdag 3. desember.

