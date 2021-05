Bollestad skuffet over bøndene etter brudd i jordbruksforhandlingene med staten

Landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) er skuffet over at bøndene ikke vil sette seg ned ved forhandlingsbordet i årets jordbruksforhandlinger.

Bøndene vil ikke starte jordbruksforhandlinger med staten. På bildet er leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes og leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Kjersti Hoff på pressekonferansen under kravoverleveringen som innledet årets jordbruksforhandlinger. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Tirsdag la staten fram sitt tilbud i årets jordbruksforhandlinger. Rammen for tilbudet i jordbruksoppgjøret er på rundt 900 millioner kroner. Det er langt mindre enn bøndenes krav på 2,1 milliarder kroner – og nå vil ikke bøndene starte jordbruksforhandlinger med staten.

Landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) legger ikke skjul på at hun er skuffet over utfallet.

– Jeg kjenner på en utrolig skuffelse over at vi ikke engang satte oss ved forhandlingsbordet, sier hun.

– Har ikke forstått alvoret

– Staten la fram et tilbud som la godt til rette for å redusere inntektsforskjellen til andre grupper i samfunnet. I sum mener jeg dette ga godt grunnlag for videre forhandlinger, til det beste for næringa, sier Bollestad.

Det er Norges Bondelag langt fra enig i. De mener at det virker som om regjeringen ikke har forstått alvoret i situasjonen.

– Avstanden var for stor mellom regjeringens virkelighetsforståelse og det inntektsløftet vi mener er helt nødvendig. Derfor bryter vi, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag i en pressemelding

– Et skikkelig inntektsløft må på plass for at inntektsgapet til andre grupper skal reduseres, og en investeringspakke er helt nødvendig for at melke- og storfebønder skal kunne gjennomføre Stortingets krav om løsdrift. Det var det ikke mulig å få til med regjeringens tilbud, sier Bartnes.

Har nådd grensen

– Hverdagen til mange bønder er blitt vanskelig fordi inntektene er for dårlige. Mange har nådd grensen for effektivisering. De kan ikke løpe raskere og bli større, sier Bartnes.

Bondelaget opplyser at det ble brudd fordi regjeringens tilbud ikke tar den økonomiske situasjonen i landbruket på alvor.

De sier at det også ble brudd fordi regjeringen ikke reduserer inntektsgapet slik Stortinget har bedt om, ikke sørger for investeringer til jordbruket for å kunne gjennomføre Stortingets krav om løsdrift, og fordi regjeringen fortsetter dagens retning mot større og færre bruk.

Regjeringen vil nå gå til Stortinget med en proposisjon basert på statens tilbud.