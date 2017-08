Faktisk delvis feil: Det er godt dokumentert at Arbeiderpartiet har solgt mer av «arvesølvet» enn Høyre

Påstand

«Det er godt dokumentert at dere har solgt mer av «arvesølvet» enn det Høyre har gjort noen gang i regjering.»

Erna Solberg, 14.08.2017

NRKs partilederdebatt

Konklusjon: Faktisk delvis feil

Når Erna Solberg hevder at det er godt dokumentert at Arbeiderpartiet har solgt mer «arvesølv» enn Høyre, tar hun utgangspunkt i antall transaksjoner. Hun viser til en gjennomgang Stortingets utredningsseksjon laget for Høyre, og konkluderer med at Stoltenberg-regjeringene gjennomførte flere salg og reduksjoner av statlige eierandeler enn de borgerlige. Men denne utredningen tar også for seg verdiene av utsalgene, uten at Solberg viser til det. For omfanget av statlige utsalg kan vurderes på flere måter: Antall selskaper solgt, antall handler gjennomført, dagens verdi av det som er solgt, pengene Staten har fått inn på salgene eller kontrollen man gir slipp på. Å gjøre en enkelt vurdering basert på én av metodene, vil ikke gi et riktig bilde. Derfor er det grunn til å stille spørsmål ved Erna Solbergs måte å regne på. Ser man på verdiene av utsalgene i kroner, tar hun feil: En oversikt fra Nærings- og fiskeridepartementet viser at de borgerlige regjeringene har solgt unna større verdier enn Stoltenberg-regjeringene gjorde. Det er uansett feil å si at det er godt dokumentert at Arbeiderpartiet har solgt mer «arvesølv» enn Høyre.