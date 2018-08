1 2 3 4 5 6

Eg ramla nesten litt av, eg, på kveldskonserten i Domkyrkja. Og det er eg heilt open for at kan ha mest med meg å gjera. Det kan vera at eg rett og slett ikkje hadde nok konsentrasjon å ta av til at Messiaens djupt alvorlege og intense verk, «Kvartett til Tidens ende», blei ståande og dirra sånn som det eigentleg må og eigentleg krev.

Krigen

Det er nesten ein time langt, skrive for musikarane han møtte i fangeleiren i Polen i 1941, der han sjølv var krigsfange. Framført ute, i vinterkulda midt i januar, for hundrevis av fangar og og fangevaktarar.

Djupt religiøse Messiaen skreiv denne musikken til tidas ende. Heilt utan dommedagspaukar og -basunar. Det er katedralaktige slag i pianoet, gjentatte, tunge, eller bare som ei varsam påminning. Det er den lange, uendeleg lange klarinettsoloen. Den kjem frå nesten ingenting. Og spelar fuglane utan nåde ned i sjølve avgrunnen. Det er mellomspelet, nesten litt lyst. Det er celloens lovsong til Jesu evigheit, med desse gripande slaga frå pianoet bak der, det er den kaotiske dansen dei alle er med på, fiolin, klarinett, cello og piano, der ingenting fell til ro, verken tonar eller rytme, det er pianoet som lagar virvar av regnbuen, og det er den uthalte, langsame og uendeleg lyse sluttsatsen, nesten bare for fiolinen. Ein lovsong til Jesus, det også, til det udøyelege ved han. Som om Messiaen bøyer kne, innser at tida er omme. Men han gjer det ikkje utan sorg.

Det er ein forfina måte å mala fram dommedag på. Heile verket må få stå i eit intenst spenn, alt som er mellom tonane må haldast oppe, og ingen pause må falla til jorda.

Det var vakkert torsdag kveld, klarinettsoloen var sterk, lovsongane til Jesus gripande, dei vare varsla frå pianoet også. Men det var ikkje heilt tett nok.

Vanvittig flott Sjostakovitsj

Kanskje fordi vi nettopp hadde høyrt ein heilt vanvittig tett, skeiv og intens Sjostakovitsj, nummer sju av dei femten strykekvartettane hans, spelt av Maxwellkvartetten, som spelar saman alltid, og nesten er gjorde av same pust, så snart dei er på ein scene. Det var vilt flott.

Eller kanskje fordi konserten blei litt for lang, faktisk kanskje ein Mozart for lang. Og her har det ingenting med Oslo Kammerakademi å gjera, som spelte denne Mozartserenaden som opna konserten. Det var bare at for ein gongs skuld blei Mozart litt for lett, satt opp mot dei andre verka. Der den seine Mozart kan få kven som helst til å knekkja saman i gråt over musikk som aldri er bare lett eller bare sorgtung, er serenaden meir sånn rett fram. Litt kjedeleg. Altså til Mozart å vera. Men du, som ein likevel kan sitja å gleda seg over utruleg fine musikarar på scena, presise, leikande, klangfulle.

Eg syns nok kanskje Sjostakovitsj og Messiaen kunne fått heile konserten for seg sjølv. Sånn at eg ikkje hadde hatt brent av for mange sansar og for mye konsentrasjon før Messiaens store alvor. Og eg trur kanskje at Messiaen sitt endetidsverk kunne trengt musikarar som i tillegg til å vera drivande gode, også har spelt seg tett, tett saman. Lenge. Så ingen tone eller pause får falla til jorda.

Det var bare det.

Musikk:

W. A. Mozart: Serenade i c-moll. Spelt av Oslo Kammerakademi

D. Sjostakovitsj: Kvartett nummer sju. Spelt av Maxwellkvartetten

O Messiaen: Kvartett til Tidens ende. Spelt av Jan bjøranger, fiolin, Matthias Schorn, klarinett, Øyvind Gimse, cello, og Yejin Gil, piano