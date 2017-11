Holder åpent møte om kulturbyen Stavanger

I høst har kultursjef Arnfinn Bjerkestrand og andre fra kommunens kulturavdeling møtt en rekke aktører i Stavangers kulturliv. Nå får alle dere andre samme mulighet. Det aller siste innspillsmøtet arrangeres på Sølvberget torsdag ettermiddag.

– Denne gangen ønsker vi å høre stemmene til de frivillige, publikum, barn og unge, studenter, den internasjonale byen, og alle de som bruker byens kulturtilbud, sier Bjerkestrand, som har vært Stavangers kultursjef siden august i år. Dette kan dermed også være en mulighet til å hilse på ham.

«Vi vil lytte»

– Nå har du sjansen til å skrive deg inn i byens kulturplan, lokker Bjerkestrand om det åpne møtet torsdag, og lover samtidig å være åpen for å lytte til folk. Høre hva dere mener trengs for at Stavanger skal være en levende og attraktiv kulturby.

Stavangers nye kulturplan skal gjelde fra 2018 og fram til byens 900 årsjubileum. Arbeidet med planen startet i fjor vår, i august ble planprogrammet vedtatt politisk.

I løpet av oktober -november har prosjektgruppen som lager forslaget til plan hatt sju møter med kulturaktører. Det har handlet om kulturarv og identitet, musikk, film, kulturell og kreativ næring, scene- og dansekunst, litteratur og visuell kunst.

Ønsker forslag

På det åpne møtet torsdag vil det bli lagt vekt på tre temaer; den internasjonale kulturbyen, det frivillige kulturlivet, samt universitets- og studentbyen Stavanger. Arrangøren kommer til å notere ideer og forslag. Men de som ønsker det kan også sende inn skriftlige forslag til kulturplanen. Fristen er 15.januar.

Over nyttår skrives innspill fra møterunden inn i kulturplan. Når dette forslaget er behandlet i bystyret, vil der være en høringsrunde med en frist på minimum seks uker.

Om ett års tid vedtas kulturplanen av bystyret. Så, i årene som kommer, skal de folkevalgte sørge for at de ulike tiltakene også prioriteres i budsjettene.

Sjekk kommunens nettsider for å melde deg på om du ønsker å delta på møtet på Sølvberget torsdag kl.17–19.