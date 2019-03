1 2 3 4 5 6

Britt-Marie var her

Sjanger: Drama

Skuespillere: Pernilla August, Vera Vitali, Peter Haber

Regi: Tuva Novotny

Sverige, 2018

Lengde: 1 t. 36 min.

Det ligger mye komisk og dramatisk potensial i å rykke en godt voksen person ut av en satt tilværelse og kaste vedkommende ut i noe helt annet. Det er dette som skjer i «Britt-Marie var her», regissert av Tuva Novotny, basert på en roman av Fredrik Backman. Men der man i romanform gjerne har plass og tid til å gå inn i karakterenes bakgrunn og motivasjoner, er det litt for mye som skal etableres og fortelles på en gang i akkurat denne filmversjonen.

Pernilla August spiller Britt-Marie, en hjemmeværende rydde-nazi som ikke har hatt en jobb på 40 år, og som nærmer seg ordinær pensjonsalder. Så oppdager hun en dag det hun innerst inne alltid har visst: At hun er gift med en egoistisk dust som er utro og ikke setter pris henne. Så da pakker hun sakene sine og forsøker å finne seg en jobb, men siden hullet i cv-en er like stort som Vänern og Vättern til sammen, er det bare én jobb i hele kongeriket som er tilgjengelig for henne: Fritidsleder og fotballtrener i et lite veikryss i utkant-Sverige. Det er ingen overdrivelse å si at hun er elendig kvalifisert. Så går hun rundt der som en slags mysende blanding av tante Sofie og Maria von Trapp og gjør noen tafatte forsøk på å innrette seg i sin nye hverdag, mens hun møter innfødte som er litt røffe på utsiden, men gode på bunnen.

Det fører til en del komiske situasjoner, noen krampaktig koselige scener og en raus porsjon oppkonstruert konflikt. Men mest av alt er det hele veldig forutsigbart og blottet for skarpe kanter. Gode skuespillerprestasjoner gjør denne filmen til helt grei underholdning, men manuset har for mange svakheter til at helheten havner på den øverste delen av treet.