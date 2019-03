Tøfl får stipend på 25.000 kroner

«...for det er så nydelig klang i de.» Tøfl altså. Og de er så lette å like!»

Slik lyder en del av begrunnelsen til NOPA-styret for at de punget ut med 25.000 kroner i stipend til Stavanger-bandet under årets By:larm i helgen.

Videre skriver de:

«Juryen fikk med en gang refrenget fra «Tunneler» på hjernen og sang med. TØFL viser en moden låtskriving og de virker ikke redde for å tøye grenser i tekst og melodi. Det synes vi er forfriskende. Resultatet blir uanstrengte, store refrenger som juryen tror vil fenge mange.

Vi er imponerte over at melodiene ofte er rytmisk komplekse, men likevel framstår som lette og catchy.

Juryen håper Tøfl finner noe smart å bruke stipendpengene på slik at flere kan få oppdage musikken deres. Vi heier på dere!»

NOPA

– Sinnssykt gøy

– Sinnssykt gøy, veldig uventa, og veldig anerkjennende. NOPA er jo seriøse greier. Det var rett og slett vanvittig gøy, sier frontsjef og låtskriver i Tøfl, Hans Markus Riisdal.

– Det er stas å selge ut konserter på Tou scene, men det er klart det er ekstra fint å få kred for tekster og melodier.

Resten av bandet hoier bekreftende i bakgrunnen.

– De 25.000 er et arbeidsstipend. Arbeid er jo så mangt, men hva skal pengene brukes til?

– Produsent, miks og master.

Tøfl spilte under årets By:larm, hvor de også fikk utdelt prisen.

– Det var stor stemning, og vår første gang på By:larm. Nå er det bare å arbeide videre og skrive nye låter, sier Tøfl-mennene, som foruten Riisdal består av Tobias Lidegran, Mathias Eeg og Thomas Campe Pettersen.

Og 13. mars spiller de på Ugå på Folken i Stavanger.

Arbeidssstipend

NOPA-stipendet ble delt ut sjette året på rad på by:Larm-festivalen, og er ment som et arbeidsstipend. Blant tidligere vinnere av NOPA-stipendet er blant andre Aurora og Dagny.

– NOPA-stipendet er en måte å løfte frem de låtskriverne vi tror kommer til å prege musikklivet fremover, sier Ingrid Kindem, styreleder i NOPA, foreningen for komponister og tekstforfattere.

I juryen som har plukket ut årets vinnere finner vi Inge Bremnes, Mikhael Paskalev, Hanne Kolstø og Stine Andreassen.

– Nivået på norsk musikk om dagen er skyhøyt. Det har vært utfordrende, men også skikkelig gøy å finne ut ikke bare hvem som fortjener stipend mest, men også hvem som kan få mest bruk for det. Vi i juryen synes vi har kommet fram til en spennende og variert liste med låtskrivere og band som vi tror kan gjøre det bra fremover, sier Inge Bremnes, juryleder.

NOPA-fakta:

NOPA er en interesseorganisasjon for komponister og sangtekstforfattere. De jobber med kulturpolitiske saker og opphavsrettslige spørsmål, gir økonomisk støtte til våre medlemmers prosjekter, tilbyr arbeidsleiligheter i utlandet og deler ut priser og stipender. NOPA er en medlemsorganisasjon under TONO og en søsterorganisasjon av Norsk Komponistforening.

