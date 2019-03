Svensk superstjerne til Utopia-festivalen

Svenske Zara Larsson har milliarder av streams, flere MTV EMA-priser og en hit-katalog få andre artister kan måle seg. Nå er superstjernen klar for Utopia-festivalen i Stavanger som arrangeres 23.-24. august.

«Det finnes få andre navn i popverden som kan måle seg med det Zara Larsson har opplevd de seneste årene!», sier festivalsjef Espen Yung Svendsen i en pressemelding.

Larsson slo gjennom i 2013 da hun ga ut sangen «Uncover». Siden den gang har hun pumpet ut vendens-hits i et bankende kjør. Med sanger som «Lush Life», “Ain’t My Fault”, “Never Forget You”, “Symphony” og «I Would Like» har hun tatt verden med storm.

Det hele toppet seg da hun sammen med David Guetta, som forøvrig spilte på Utopia i 2017, fremførte den offisielle EM-låten “This One’s For You” under åpningen til Fotball-EM i 2016.

Hun har samarbeidet med navn som Ty Dolla Sign, Clean Bandit, Tinie Tempah og nevnte David Guetta. Hun har ved flere anledninger spilt på Ellen DeGeneres show. Svensken har rasket med seg 30 gullplater, 125 platinumplater og 1 diamantplate. Nylig slapp hun singelen «Ruin My Life», en pop-ballade som allerede har satt sine sterke spor og som i skrivende stund nærmer seg 200 millioner streams på Spotify.

Nå er Zara Larsson klar for Utopia, og topper plakaten sammen med allerede annonserte Karpe, og i tillegg er Dagny annonsert.

I pressemeldingen skriver festivalen også at de har måttet tredoble VIP-seksjonen grunnet enorm pågang. Det var allerede utsolgt for VIP-billetter i november, men grunnet fleksibilitet i Stavanger konserthus har festivalen nå klart å utvide såpass at det er plass til tre ganger så mange mennesker.

Utopia har siden oppstarten i 2017 presentert artister som David Guetta, Kygo, Matoma, Steve Angello, Seeb, Sigrid, Sondre Justad og Highasakite utenfor Stavanger konserthus.