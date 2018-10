– Ikke alle komikere er løgne bak scenen, for å si det sånn...

– Noe er selvopplevd, noe er fri fantasi og fanteri. Målet mitt med denne boken er først å fremst å underholde. Men samtidig har jeg noe selvopplevd om innsiden av humorbransjen på hjertet som må ut. Mye er morsomt, mye er helt ko-ko. Jeg tror nok «Standup-Njål» har en tydelig brodd i tillegg til humoren, sier Rune Bjerga.

Ett år etter at han debuterte med boken «Tjensvoll og jeg» om oppveksten med den beryktede Tjensvoll-gjengen, er komiker Rune Bjerga tilbake med nok en roman, sterkt inspirert av eget komikerliv.

Skal signere igjen

Men i mellomtiden kom det også en liten tekst om prøvelsene med boksignering. Nå er det på tide å finne fram pennen igjen, for fredag lanserer forlaget Dreyer Bok AS «Standup-Njål». I første omgang via netthandel, men i slutten av måneden blir boken å finne også i bokhandlene.

– Få med at det er veldig kjekt om folk kommer bort og slår av en prat når jeg sitter der og skal signere. De trenger ikke kjøpe bok en gang!

Humor er det Rune Bjerga driver med på fulltid. Om han er løyen på scenen eller i bokform, er for ham bare to forskjellige former å uttrykke seg på.

«Standup-Njål» handler om den arbeidsløse siddisen Njål Hansen (24). Han er i et avstandsforhold med Marthe, som plutselig ble kristen og flyttet til Bergen for å studere teologi. Selv er Njål besatt av drømmen om å bli profesjonell standup­komiker, men får motstand fra alle kanter. Først fra familien, men etter hvert også fra en ekstremt selvopptatt humorbransje. Det viser seg nemlig raskt at mange komikere absolutt ikke er like morsomme bak scenen som på.

Hvordan skal Njål greie å hevde seg i en bransje med strengt hierarki, nedlatende kommentarer fra de erfarne komikerne og kompromissløse publikummere?

Ko-ko persongalleri

– Det handler jo om å følge drømmen, sier Rune Bjerga.

– Men også om et uvanlig og rørende vennskap som oppstår mellom Njål og den tyrkiske taxisjåføren Rizcrem. Og så håper jeg jo at folk synes det er smikkløye. Jeg kan i hvert fall love et helt ko-ko persongalleri!

– Hvor mye av Rune Bjergas egne erfaringer finnes i «Standup-Njål»?

– Dette er en roman, der en del av handlingen er inspirert av mitt eget liv og egne erfaringer fra humorbransjen, fra da jeg var ung og ukjent og møtte bransjesluggerne i Oslo og Bergen. Noen historier er selvopplevd, andre er jeg blitt fortalt av andre. Så har jeg fylt i med fantasi og fantasi for å få det hele til å flyte greit, med en god piffi-dusj på toppen. Hva som er sant og ikke, det får leserne fundere på sjøl.

Etter to bøker har Rune Bjerga virkelig fått sansen for å utfolde seg skriftlig, og utelukker slett ikke at det kan komme flere bøker etter hvert.